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/ Политика

Минобороны заявило о 10 атаках ВСУ на объекты российской энергетики

Ведомости

Украинская сторона продолжает обстреливать российскую энергетическую инфраструктуру, за последние сутки было зафиксировано 10 атак на объекты энергетики в Белгородской и Брянской областях, а также в новых регионах РФ, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

В Белгородской области, по информации оборонного ведомства, обстрелы фиксировались дважды в течение 18 апреля. В 05:20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго». В тот же день в 21:10 в селе Новая Таволжанка при обстреле был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

Энергообъекты Брянской области вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть раз. При ударах из-за обрыва проводов без электроснабжения оставалась часть жителей Климовского, Суземского и Севского районов.

В Донецкой народной республике (ДНР) в 14:08 в результате обстрела произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК», а в Херсонской области обстрелу подверглась электроподстанция 330 кВ «Каховская».

18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. По мнению Киева, мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности, Минобороны РФ неоднократно сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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