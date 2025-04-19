Минобороны заявило о 10 атаках ВСУ на объекты российской энергетики
Украинская сторона продолжает обстреливать российскую энергетическую инфраструктуру, за последние сутки было зафиксировано 10 атак на объекты энергетики в Белгородской и Брянской областях, а также в новых регионах РФ, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
В Белгородской области, по информации оборонного ведомства, обстрелы фиксировались дважды в течение 18 апреля. В 05:20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго». В тот же день в 21:10 в селе Новая Таволжанка при обстреле был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».
Энергообъекты Брянской области вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть раз. При ударах из-за обрыва проводов без электроснабжения оставалась часть жителей Климовского, Суземского и Севского районов.
В Донецкой народной республике (ДНР) в 14:08 в результате обстрела произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК», а в Херсонской области обстрелу подверглась электроподстанция 330 кВ «Каховская».
18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. По мнению Киева, мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности, Минобороны РФ неоднократно сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки.
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.