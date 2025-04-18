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/ Политика

Путин не давал новых указаний об ударах по энергообъектам

Ведомости

Мораторий на удары по энергообъектам закончился, президент России Владимир Путин не давал других указаний по этому вопросу. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга.

«Месяц действительно истек. Но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего президента Путина не было», – сказал представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным 18 марта предложил Москве и Киеву в течение 30 дней не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры. Президент России согласился и сразу дал соответствующую команду военным. Украина считает, что мораторий начался 25 марта, когда делегация Киева на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.

6 апреля Минобороны сообщало, что с 18 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) ни на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам. 17 апреля украинская армия нанесла 10 ударов по объектам энергоинфраструктуры в семи регионах РФ, 16 апреля оборонное ведомство РФ информировало о шести таких атаках за сутки в четырех областях. Днем ранее, 15 апреля, Минобороны публиковало данные о шести ударах ВСУ по энергообъектам РФ в Брянской и Курской областях.

Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совбеза ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины, сообщал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ожидалось, что представители Киева не будут участвовать в них. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мораторий на удары по энергообъектам не соблюдался Киевом, и на фоне этого говорить о прекращении огня на данном этапе «просто нереалистично». Он также указал, что западные страны не выразили готовность надавить на Украину по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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