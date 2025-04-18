Путин не давал новых указаний об ударах по энергообъектам
Мораторий на удары по энергообъектам закончился, президент России Владимир Путин не давал других указаний по этому вопросу. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга.
«Месяц действительно истек. Но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего президента Путина не было», – сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным 18 марта предложил Москве и Киеву в течение 30 дней не наносить удары по объектам энергоинфраструктуры. Президент России согласился и сразу дал соответствующую команду военным. Украина считает, что мораторий начался 25 марта, когда делегация Киева на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.
6 апреля Минобороны сообщало, что с 18 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) ни на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам. 17 апреля украинская армия нанесла 10 ударов по объектам энергоинфраструктуры в семи регионах РФ, 16 апреля оборонное ведомство РФ информировало о шести таких атаках за сутки в четырех областях. Днем ранее, 15 апреля, Минобороны публиковало данные о шести ударах ВСУ по энергообъектам РФ в Брянской и Курской областях.
Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совбеза ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины, сообщал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ожидалось, что представители Киева не будут участвовать в них. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мораторий на удары по энергообъектам не соблюдался Киевом, и на фоне этого говорить о прекращении огня на данном этапе «просто нереалистично». Он также указал, что западные страны не выразили готовность надавить на Украину по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.