Путин не давал новых указаний об ударах по энергообъектам

Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совбеза ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины, сообщал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Ожидалось, что представители Киева не будут участвовать в них. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мораторий на удары по энергообъектам не соблюдался Киевом, и на фоне этого говорить о прекращении огня на данном этапе «просто нереалистично». Он также указал, что западные страны не выразили готовность надавить на Украину по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.