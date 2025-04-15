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За прошедшие сутки ВСУ нанесли шесть ударов по объектам российской энергетики

Ведомости

За прошедшие сутки украинские военные нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Вечером 14 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комплектную трансформаторную подстанцию «Соловьевка» в Брянской области. Из-за повреждений она была отключена. Позже украинские военные нанесли удар по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская». В результате отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставались жители Севского района.

Кроме того, с украинской стороны было зафиксировано две атаки на электроподстанцию «Виноградово». В результате повторного удара отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось более 56 000 человек в 108 населенных пунктах области.

В ночь на 15 апреля в результате атаки украинского беспилотника в Курской области было повреждено два надземных стальных вводных газопровода низкого давления. Прекращено газоснабжение 186 абонентов.

13 апреля Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ на российские энергообъекты в Белгородской области.

18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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