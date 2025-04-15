За прошедшие сутки ВСУ нанесли шесть ударов по объектам российской энергетики

18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.