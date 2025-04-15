За прошедшие сутки ВСУ нанесли шесть ударов по объектам российской энергетики
За прошедшие сутки украинские военные нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Вечером 14 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комплектную трансформаторную подстанцию «Соловьевка» в Брянской области. Из-за повреждений она была отключена. Позже украинские военные нанесли удар по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская». В результате отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставались жители Севского района.
Кроме того, с украинской стороны было зафиксировано две атаки на электроподстанцию «Виноградово». В результате повторного удара отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось более 56 000 человек в 108 населенных пунктах области.
В ночь на 15 апреля в результате атаки украинского беспилотника в Курской области было повреждено два надземных стальных вводных газопровода низкого давления. Прекращено газоснабжение 186 абонентов.
18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.