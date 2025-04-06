Минобороны: с 18 марта ВСУ даже на сутки не прекращали атаки на энергообъекты
ВСУ даже на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам с 18 марта, заявили в Минобороны РФ. То есть, с момента объявления Киевом о якобы соблюдении договоренности по прекращению атак.
В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ. В Крыму украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская – Ковыльное, в Брянской области из-за удара по объектам без электроснабжения остались потребители в Севском и Суземском районах. В Ростовской – произошло отключение высоковольтной линии, в Воронежской в результате атаки БПЛА поврежден распределительный газопровод.
День назад Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки 14 раз атаковали российскую энергетическую инфраструктуру.
18 марта во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.