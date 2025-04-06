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Минобороны: с 18 марта ВСУ даже на сутки не прекращали атаки на энергообъекты

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ВСУ даже на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам с 18 марта, заявили в Минобороны РФ. То есть, с момента объявления Киевом о якобы соблюдении договоренности по прекращению атак.

В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ. В Крыму украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская – Ковыльное, в Брянской области из-за удара по объектам без электроснабжения остались потребители в Севском и Суземском районах. В Ростовской – произошло отключение высоковольтной линии, в Воронежской в результате атаки БПЛА поврежден распределительный газопровод. 

День назад Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки 14 раз атаковали российскую энергетическую инфраструктуру.

18 марта во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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