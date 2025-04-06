Минобороны: с 18 марта ВСУ даже на сутки не прекращали атаки на энергообъекты

В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ. В Крыму украинский дрон повредил высоковольтную линию Островская – Ковыльное, в Брянской области из-за удара по объектам без электроснабжения остались потребители в Севском и Суземском районах. В Ростовской – произошло отключение высоковольтной линии, в Воронежской в результате атаки БПЛА поврежден распределительный газопровод.