Минобороны: ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики за сутки

В Смоленской области из-за атаки беспилотника произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская». В Липецкой области при украинской атаке по Новониколаевке филиала ПАО «Россети центр» – «Липецкэнерго» отключилась высоковольтная линия 6 кВ. В Кременной в ЛНР из-за атаки дрона на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» были повреждены агрегаты и обеспечивающие работу коммуникации. В Херсонской области при атаке на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. Объект был атакован дважды. В Воронежской области из-за удара БПЛА повреждена высоковольтная линия 110 кВ Острогожск-районная – АНП.