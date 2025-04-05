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Минобороны: ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики за сутки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 14 раз атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным военного ведомства, в Брянской области ВСУ обстреляли энергообъекты «Ивановка» и Погар филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Украинские беспилотники также атаковали энергообъекты Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и Хвощевская филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго». В Белгородской области украинские силы обстреляли энергообъекты Красная Яруга, Чуровичи, Нечаевка и Комсомолец филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго», Чуровичи филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго». Ударный БПЛА ВСУ также атаковал энергообъект Дорогощь филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго».

В Смоленской области из-за атаки беспилотника произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская». В Липецкой области при украинской атаке по Новониколаевке филиала ПАО «Россети центр» – «Липецкэнерго» отключилась высоковольтная линия 6 кВ. В Кременной в ЛНР из-за атаки дрона на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» были повреждены агрегаты и обеспечивающие работу коммуникации. В Херсонской области при атаке на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. Объект был атакован дважды. В Воронежской области из-за удара БПЛА повреждена высоковольтная линия 110 кВ Острогожск-районная – АНП.

18 марта во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что российская сторона по-прежнему соблюдает договоренность и не наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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