Минобороны: ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 14 раз атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным военного ведомства, в Брянской области ВСУ обстреляли энергообъекты «Ивановка» и Погар филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Украинские беспилотники также атаковали энергообъекты Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и Хвощевская филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго». В Белгородской области украинские силы обстреляли энергообъекты Красная Яруга, Чуровичи, Нечаевка и Комсомолец филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго», Чуровичи филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго». Ударный БПЛА ВСУ также атаковал энергообъект Дорогощь филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго».
В Смоленской области из-за атаки беспилотника произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская». В Липецкой области при украинской атаке по Новониколаевке филиала ПАО «Россети центр» – «Липецкэнерго» отключилась высоковольтная линия 6 кВ. В Кременной в ЛНР из-за атаки дрона на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» были повреждены агрегаты и обеспечивающие работу коммуникации. В Херсонской области при атаке на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. Объект был атакован дважды. В Воронежской области из-за удара БПЛА повреждена высоковольтная линия 110 кВ Острогожск-районная – АНП.
18 марта во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. Как сообщает Минобороны, Украина продолжает наносить удары.
2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что российская сторона по-прежнему соблюдает договоренность и не наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.