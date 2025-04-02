Песков: Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетике

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что перечень нарушений Киевом моратория на удары по энергообъектам был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю США Марко Рубио и российским представителям ООН и ОБСЕ. На вопрос журналистов о том, получен ли уже ответ от американской стороны, Песков порекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел. Он также отметил, что «пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было».