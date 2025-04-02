Песков: Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетике

Песков: Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетикеНеприсоединение Киева к нему продолжается, отметил пресс-секретарь президента
Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергообъектам, несмотря на нарушение договоренности Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Да, российская сторона продолжает придерживаться этого моратория. Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, власти доводят положение дел до сведения США.
1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что перечень нарушений Киевом моратория на удары по энергообъектам был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю США Марко Рубио и российским представителям ООН и ОБСЕ. На вопрос журналистов о том, получен ли уже ответ от американской стороны, Песков порекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел. Он также отметил, что «пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было».
По условиям договоренности между президентами РФ и США о 30-дневном прекращении ударов по энергетике России и Украины, стороны могут продлить договоренность и выйти из нее при ее несоблюдении. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике. При этом, согласно заявлениям Минобороны, Киев не отказался от подобных атак.