Газета
Телеграм
/ Политика

Песков: Россия все еще придерживается моратория на удары по энергетике

Неприсоединение Киева к нему продолжается, отметил пресс-секретарь президента
Ведомости

Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергообъектам, несмотря на нарушение договоренности Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Да, российская сторона продолжает придерживаться этого моратория. Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, власти доводят положение дел до сведения США.

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что перечень нарушений Киевом моратория на удары по энергообъектам был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю США Марко Рубио и российским представителям ООН и ОБСЕ. На вопрос журналистов о том, получен ли уже ответ от американской стороны, Песков порекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел. Он также отметил, что «пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было».

По условиям договоренности между президентами РФ и США о 30-дневном прекращении ударов по энергетике России и Украины, стороны могут продлить договоренность и выйти из нее при ее несоблюдении. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике. При этом, согласно заявлениям Минобороны, Киев не отказался от подобных атак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных