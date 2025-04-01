Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Украиной моратория на атаки

Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Украиной моратория на атакиПеречень нарушений Россия передала американской стороне, а также в ООН и ОБСЕ
Россия передала американской стороне, а также в ООН и ОБСЕ перечень нарушений Киевом моратория на удары по энергообъектам. Об этом на канале «Россия 24» рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания Совета безопасности.
По словам Лаврова, президент Владимир Путин попросил его и главу Минобороны Андрея Белоусова доложить, как развиваются отношения с американцами «по украинскому досье». Мораторий на удары по энергообъектам был согласован по предложению американского президента Дональда Трампа еще 18 марта, напомнил Лавров.
«Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле», – сказал дипломат.
При этом российская армия соблюдает мораторий на атаки, приказ об этом был получен от Путина сразу после телефонного разговора с Трампом.
«С тех пор мы этой договоренности с президентом Трампом придерживаемся на 100%», – подчеркнул Лавров.
Перечень нарушений, который привел Белоусов, был передан помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу, госсекретарю США Марко Рубио и российским представителям ООН и ОБСЕ. «Чтобы они в работе использовали эти факты как примеры, чего стоят слова украинской власти, если ее можно назвать властью», – объяснил Лавров.
Согласно условиям договоренности между Путиным и Трампом, стороны имеют возможность продления договоренности и выхода из нее в случае ее несоблюдения. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки. В дневной сводке от Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ два раза нанесли удары по объектам российской энергоинфраструктуры. Первая атака была зафиксирована в Запорожской области. Украинский БПЛА осуществил как минимум четыре сброса боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-энерго»), результатом стало прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района. Другой украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию в белгородском Смородино. Электроснабжения лишились свыше 1200 потребителей Грайворонского района.