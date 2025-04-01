Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Украиной моратория на атаки

Согласно условиям договоренности между Путиным и Трампом, стороны имеют возможность продления договоренности и выхода из нее в случае ее несоблюдения. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки. В дневной сводке от Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ два раза нанесли удары по объектам российской энергоинфраструктуры. Первая атака была зафиксирована в Запорожской области. Украинский БПЛА осуществил как минимум четыре сброса боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-энерго»), результатом стало прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района. Другой украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию в белгородском Смородино. Электроснабжения лишились свыше 1200 потребителей Грайворонского района.