В 11:38 украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию в белгородском Смородино. Последствием удара стало отключение высоковольтной линии 10 кВ. Электроснабжения лишились свыше 1200 потребителей Грайворонского района. В оборонном ведомстве указали, что Киев каждый день в одностороннем порядке атакует российскую энергетику, несмотря на свои публичные заявления о поддержке договоренностей Москвы и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования.