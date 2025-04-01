Минобороны сообщило о двух атаках на объекты энергоинфраструктуры РФ за сутки
За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нанесли удары по объектам российской энергоинфраструктуры, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Первая атака была зафиксирована в Запорожской области в 10:08 31 марта. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществил как минимум четыре сбросов боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-энерго»), результатом стало прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.
В 11:38 украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию в белгородском Смородино. Последствием удара стало отключение высоковольтной линии 10 кВ. Электроснабжения лишились свыше 1200 потребителей Грайворонского района. В оборонном ведомстве указали, что Киев каждый день в одностороннем порядке атакует российскую энергетику, несмотря на свои публичные заявления о поддержке договоренностей Москвы и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования.
31 марта ВСУ нанесли два удара по энергообъектам в Брянской области, что привело к отключениям потребителей в двух районах региона.
В середине марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский коллега предложил Москве и Киеву 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин ответил согласием и дал соответствующую команду. Военные Вооруженных сил (ВС) РФ прекратили атаки на украинскую энергетику, но, как заявили в Минобороны, Киев продолжает наносить подобные удары.