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Минобороны сообщило о двух атаках на объекты энергоинфраструктуры РФ за сутки

Ведомости

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нанесли удары по объектам российской энергоинфраструктуры, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Первая атака была зафиксирована в Запорожской области в 10:08 31 марта. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществил как минимум четыре сбросов боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-энерго»), результатом стало прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.

В 11:38 украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию в белгородском Смородино. Последствием удара стало отключение высоковольтной линии 10 кВ. Электроснабжения лишились свыше 1200 потребителей Грайворонского района. В оборонном ведомстве указали, что Киев каждый день в одностороннем порядке атакует российскую энергетику, несмотря на свои публичные заявления о поддержке договоренностей Москвы и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования.

31 марта ВСУ нанесли два удара по энергообъектам в Брянской области, что привело к отключениям потребителей в двух районах региона.

В середине марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский коллега предложил Москве и Киеву 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин ответил согласием и дал соответствующую команду. Военные Вооруженных сил (ВС) РФ прекратили атаки на украинскую энергетику, но, как заявили в Минобороны, Киев продолжает наносить подобные удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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