ВСУ нанесли два удара по российским энергообъектам

18 марта президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Путин согласился с идеей Трампа. Российские военные прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки.