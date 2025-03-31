ВСУ нанесли два удара по российским энергообъектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по энергообъектам в Брянской области, что привело к отключениям потребителей в двух районах региона. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В Минобороны заявили, что продолжающиеся украинские атаки на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности властей Украины по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.
По данным оборонного ведомства, 30 марта в 19.37 мск в Брянской области из-за артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго» в результате обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе. Кроме того, в регионе около 20.00 мск в результате атаки беспилотника на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго» отключилась высоковольтная линия 10 кВ, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.
30 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские силы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. Из-за атаки на электротрансформаторную подстанцию в селе было нарушено энергоснабжение.
18 марта президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Путин согласился с идеей Трампа. Российские военные прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки.