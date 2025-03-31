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ВСУ нанесли два удара по российским энергообъектам

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по энергообъектам в Брянской области, что привело к отключениям потребителей в двух районах региона. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В Минобороны заявили, что продолжающиеся украинские атаки на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности властей Украины по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта.

По данным оборонного ведомства, 30 марта в 19.37 мск в Брянской области из-за артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго» в результате обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе. Кроме того, в регионе около 20.00 мск в результате атаки беспилотника на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго» отключилась высоковольтная линия 10 кВ, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.

30 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские силы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. Из-за атаки на электротрансформаторную подстанцию в селе было нарушено энергоснабжение.

18 марта президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Путин согласился с идеей Трампа. Российские военные прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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