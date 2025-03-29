Минобороны: ВСУ нарастили атаки по объектам в Курской и Белгородской областях

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Глава российского государства согласился с предложением американского коллеги. ВС России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.