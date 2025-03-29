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Минобороны: ВСУ нарастили атаки по объектам в Курской и Белгородской областях

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вне зависимости от заявлений украинского президента Владимира Зеленского о прекращении уничтожения российских энергообъектов лишь нарастили количество таких атак в Курской и Белгородской областях, в течение прошедших суток удары продолжались, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

В частности, 28 марта около 5:30 мск в Белгородской области в результате атаки беспилотника по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь. Через несколько часов в регионе произошла атака БПЛА на подстанцию 110 кВ Красная Яруга, был значительно поврежден трансформатор, утверждает оборонное ведомство. 

Кроме того, в 13:45 мск в результате атаки украинского дрона и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции, жители остались без электроснабжения. Еще один удар БПЛА по энергообъекту зафиксировали в Белгородской области в 17:03. Произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, обесточены оказались более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе.

Примерно через час в результате атаки беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, без света в Борисовском районе остались более 8000 жителей, говорится в сообщении.

В Курской области утром в тот же день под удар HIMARS попала газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», объект фактически уничтожен, напомнили в ведомстве. 

«Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», – заявили в Минобороны.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Глава российского государства согласился с предложением американского коллеги. ВС России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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