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Захарова заявила об участии британских специалистов в ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте
Татьяна Мозолевская
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области был произведен вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием данных французских спутников, а ввод координат и запуск ракет осуществляли британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что ГИС «Суджа» практически уничтожена, напомнив, что объект подвергался атаке 21 марта при отступлении военных ВСУ из Курской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 28 марта около 10:20 мск ВСУ нанесли удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), отметив, что атака на газоизмерительную станцию была осуществлена повторно.

Захарова отметила в своем заявлении, что после запрета на обстрелы энергетической инфраструктуры 18 марта ВСУ продолжили наносить удары по таким объектам. «Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму», на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края», – отмечает представитель МИДа.

Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «ничего не сделал» для соблюдения моратория на удары по энергообъектам. Захарова считает, что на Украине все еще готовы на провокации и эскалацию конфликта.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Глава российского государства согласился с предложением американского коллеги.

ВС России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

При этом российская сторона оставляет за собой право на снятие 30-дневного моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре в случае несоблюдения этой договоренности со стороны Киева, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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