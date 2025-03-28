Карасин: наивно ждать «прорывов» после встречи с США в Эр-Рияде

Карасин: наивно ждать «прорывов» после встречи с США в Эр-РиядеПо его словам, беседа с американской стороной была спокойной и не очень результативной
Переговоры российской и американской сторон в саудовском Эр-Рияде были конструктивными, спокойными и не очень результативными, заявил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), говоря о первых итогах переговоров с США.
По словам Карасина, на встрече рассматривались такие темы, как доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение Россельхозбанка к SWIFT. Вашингтон спокойно отнесся к этому. Главными задачами, поставленными перед переговорами, сенатор назвал безопасность судоходства в Черном море, восстановление возможности для российского флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление SWIFT для Россельхозбанка.
«Беседа была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно – ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», – сказал Карасин (цитата по «Интерфаксу»).
25 марта Карасин в беседе с ТАСС заявлял, что на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде рассматривалось много проблем. По его словам, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной».
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась в закрытом формате более 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. 25 марта Кремль обнародовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».