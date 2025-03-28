Карасин: наивно ждать «прорывов» после встречи с США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась в закрытом формате более 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. 25 марта Кремль обнародовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».