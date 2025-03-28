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Карасин: наивно ждать «прорывов» после встречи с США в Эр-Рияде

По его словам, беседа с американской стороной была спокойной и не очень результативной
Ведомости

Переговоры российской и американской сторон в саудовском Эр-Рияде были конструктивными, спокойными и не очень результативными, заявил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), говоря о первых итогах переговоров с США.

По словам Карасина, на встрече рассматривались такие темы, как доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение Россельхозбанка к SWIFT. Вашингтон спокойно отнесся к этому. Главными задачами, поставленными перед переговорами, сенатор назвал безопасность судоходства в Черном море, восстановление возможности для российского флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление SWIFT для Россельхозбанка.

«Беседа была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно – ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», – сказал Карасин (цитата по «Интерфаксу»).

25 марта Карасин в беседе с ТАСС заявлял, что на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде рассматривалось много проблем. По его словам, беседа была насыщенной, непростой, но «весьма полезной».

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась в закрытом формате более 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. 25 марта Кремль обнародовал «согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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