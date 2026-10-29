В Гомель прибыл самолет с участниками гуманитарной операции в Алешках
В аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России, участвующими в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом сообщило белорусское агентство «БелТА». По данным издания, воздушная гавань стала отправной точкой маршрута участников операции.
29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.
В тот же день спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.
Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября.