Президент Израиля предложил Нетаньяху помилование в обмен на уход из политики

Как утверждает C14, Герцог продвигает такую инициативу около двух лет. Она может рассматриваться как один из возможных вариантов формирования нового правительства при сохранении нынешнего распределения парламентских мандатов. При этом подсчет голосов еще не завершен: продолжается обработка бюллетеней в так называемых двойных конвертах, в том числе поданных военнослужащими и другими категориями избирателей.