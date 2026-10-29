Президент Израиля предложил Нетаньяху помилование в обмен на уход из политики
Президент Израиля Ицхак Герцог предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху остаться во главе правительства на два года, а затем уйти из политики в обмен на полное помилование. В канцелярии президента эту информацию категорически опровергли, сообщил телеканал C14.
Как утверждает C14, Герцог продвигает такую инициативу около двух лет. Она может рассматриваться как один из возможных вариантов формирования нового правительства при сохранении нынешнего распределения парламентских мандатов. При этом подсчет голосов еще не завершен: продолжается обработка бюллетеней в так называемых двойных конвертах, в том числе поданных военнослужащими и другими категориями избирателей.
В канцелярии президента назвали публикацию полным фейком и подчеркнули, что не занимаются спекуляциями о формировании будущего кабинета. По информации ведомства, официальные результаты выборов должны поступить Герцогу 4 ноября. После этого он проведет консультации с парламентскими фракциями и примет решение в пределах своих полномочий.
По версии C14, Нетаньяху может настаивать на том, чтобы именно он первым возглавил правительство в рамках возможной ротации. Это позволило бы ему в течение двух лет взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом. Условием предполагаемой сделки, как утверждает телеканал, должен стать окончательный уход премьера из политики в обмен на помилование.
Среди других возможных сценариев формирования кабинета C14 упоминает привлечение политиков левого блока, создание правительства меньшинства при поддержке «Объединенного списка» или проведение повторных выборов.
После обработки 72,4% голосов партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху занимает первое место на парламентских выборах. «Ликуд» получает 54 места в 120-местном кнессете (парламенте). На втором месте находится оппозиционная партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом, которой предварительно достается 48 мандатов. Для формирования коалиционного правительства большинству необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120 в кнессете.