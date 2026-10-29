Российские военные ударили по сухогрузу с грузами для ВСУ
Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате был поражен сухогруз, следовавший морем в порт Одессы с военными грузами и продукцией двойного назначения.
28 октября Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск. Минобороны заявило об ударах по электроподстанциям ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. Также российские военные сообщили о поражении сухогруза, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
В ночь на 27 октября российские войска ударили по транспортной и портовой инфраструктуре на Украине. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, на которых производят и хранят крылатые ракеты и БПЛА большой и средней дальности. В Киеве под удар попала транспортная инфраструктура, в Харьковской области армия России ударила по логистическому центру.