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Российские военные ударили по сухогрузу с грузами для ВСУ

Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате был поражен сухогруз, следовавший морем в порт Одессы с военными грузами и продукцией двойного назначения.

28 октября Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск. Минобороны заявило об ударах по электроподстанциям ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. Также российские военные сообщили о поражении сухогруза, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В ночь на 27 октября российские войска ударили по транспортной и портовой инфраструктуре на Украине. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, на которых производят и хранят крылатые ракеты и БПЛА большой и средней дальности. В Киеве под удар попала транспортная инфраструктура, в Харьковской области армия России ударила по логистическому центру.

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