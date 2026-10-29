МВД предупредило о новой схеме мошенничества с отменой онлайн-подписок

24 октября МВД предупредило о мошенниках, которые обещают сделать биометрический загранпаспорт за несколько дней. Как подчеркнули в ведомстве, выполнить такую процедуру быстро невозможно. Там также напомнили, что ускоренное оформление загранпаспорта допускается только для документов старого образца сроком на пять лет и лишь в двух ситуациях: при необходимости срочного лечения за границей и тяжелой болезни или смерть близкого родственника.