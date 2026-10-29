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Главная / Общество /

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с отменой онлайн-подписок

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мошенники стали использовать уведомления о якобы подключенных платных подписках, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в своем Telegram-канале.

Злоумышленники отправляют сообщения о скрытой подписке и предлагают отменить ее по ссылке. На поддельном сайте пользователя просят ввести код из СМС. Затем на телефон поступают уведомления от имени техподдержки «Госуслуг» с предложением позвонить по указанному номеру, который ведет в мошеннический кол-центр.

Чтобы заставить человека связаться с преступниками, ему также присылают сообщения с угрозами и утверждениями, что злоумышленникам известны его адрес и данные о банковских счетах.

В МВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Если человек получил такое уведомление, ему следует прекратить общение с отправителями, закрыть чат и сменить пароли в важных приложениях.

24 октября МВД предупредило о мошенниках, которые обещают сделать биометрический загранпаспорт за несколько дней. Как подчеркнули в ведомстве, выполнить такую процедуру быстро невозможно. Там также напомнили, что ускоренное оформление загранпаспорта допускается только для документов старого образца сроком на пять лет и лишь в двух ситуациях: при необходимости срочного лечения за границей и тяжелой болезни или смерть близкого родственника.

12 октября правоохранители рассказали еще об одной схеме обмана. Они предупредили: если незнакомый человек просит вернуть деньги, это может оказаться частью мошеннического сценария и способом втянуть человека в отмывание средств. Если такие деньги поступили на счет, следует обратиться в банк.

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