МВД предупредило о новой схеме мошенничества с отменой онлайн-подписок
Мошенники стали использовать уведомления о якобы подключенных платных подписках, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в своем Telegram-канале.
Злоумышленники отправляют сообщения о скрытой подписке и предлагают отменить ее по ссылке. На поддельном сайте пользователя просят ввести код из СМС. Затем на телефон поступают уведомления от имени техподдержки «Госуслуг» с предложением позвонить по указанному номеру, который ведет в мошеннический кол-центр.
Чтобы заставить человека связаться с преступниками, ему также присылают сообщения с угрозами и утверждениями, что злоумышленникам известны его адрес и данные о банковских счетах.
В МВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Если человек получил такое уведомление, ему следует прекратить общение с отправителями, закрыть чат и сменить пароли в важных приложениях.
24 октября МВД предупредило о мошенниках, которые обещают сделать биометрический загранпаспорт за несколько дней. Как подчеркнули в ведомстве, выполнить такую процедуру быстро невозможно. Там также напомнили, что ускоренное оформление загранпаспорта допускается только для документов старого образца сроком на пять лет и лишь в двух ситуациях: при необходимости срочного лечения за границей и тяжелой болезни или смерть близкого родственника.
12 октября правоохранители рассказали еще об одной схеме обмана. Они предупредили: если незнакомый человек просит вернуть деньги, это может оказаться частью мошеннического сценария и способом втянуть человека в отмывание средств. Если такие деньги поступили на счет, следует обратиться в банк.