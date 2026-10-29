Как проходит гуманитарная операция в Алешках

Лантратова 29 октября вылетает в Алешки, вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты. У трапа самолета она заявила, что режим тишины полностью соблюдается и инцидентов за это время не было зафиксировано. Для жителей Алешек подготовили крупную гуманитарную колонну с продуктами питания, медикаментами и другими необходимыми товарами. Груз планируется передать нуждающимся. Перечень необходимой помощи сформировали на основании запросов самих жителей города. В него вошли продукты, лекарства, средства гигиены, топливо и материалы, необходимые для обогрева.