Как проходит гуманитарная операция в Алешках

Как проходит гуманитарная операция в АлешкахРежим тишины в городе будет действовать до вечера 1 ноября
С 04:00 мск 27 октября до 22:59 1 ноября в городе Алешки Херсонской области действует режим прекращения огня, в рамках которого проходит гуманитарная миссия. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, в первый день миссии проходило разминирование дорог для доставки гумпомощи и выезда жителей. Работа ведется совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, а посредником выступает первая леди США Мелания Трамп. Лантратова отметила, что режим прекращения огня соблюдают обе стороны.
Утром 29 октября спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов, которые будут документировать происходящее в качестве нейтральных наблюдателей.
Лантратова 29 октября вылетает в Алешки, вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты. У трапа самолета она заявила, что режим тишины полностью соблюдается и инцидентов за это время не было зафиксировано. Для жителей Алешек подготовили крупную гуманитарную колонну с продуктами питания, медикаментами и другими необходимыми товарами. Груз планируется передать нуждающимся. Перечень необходимой помощи сформировали на основании запросов самих жителей города. В него вошли продукты, лекарства, средства гигиены, топливо и материалы, необходимые для обогрева.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках благодаря содействию первой леди США. Трамп поясняла, что в Алешках будет работать американская медиаорганизация, которая сопроводит российские и украинские команды и задокументирует процесс.
Тогда же начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное движение колонны с социально важными грузами. Генеральный штаб ВСУ также подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках. На следующий день Лантратова сообщила по итогам переговоров с Лубинцом, что обе стороны выполняют обязательства по подготовке гуманитарной миссии.
25 октября «Ведомости» сообщали, что Международный комитет Красного Креста поддерживает контакты с властями РФ и Украины по вопросам гуманитарной ситуации.
26 октября Лантратова говорила, что гуманитарная миссия займется оценкой потребностей жителей и доставкой необходимых товаров. Лубинец выехал в район проведения гуманитарной операции 27 октября. По словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, украинский омбудсмен будет координировать проведение миссии.