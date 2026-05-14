Чем известна новый омбудсмен Яна Лантратова

Чем известна новый омбудсмен Яна ЛантратоваДепутат от «Справедливой России» стала уполномоченным по правам человека
14 мая Госдума назначила главу комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову («Справедливая Россия») новым уполномоченным по правам человека в России. За ее кандидатуру проголосовал 301 депутат, против – 4, двое воздержались. Она сменила омбудсмена Татьяну Москалькову, которая провела на этом посту максимально возможные два срока. По подсчетам «Ведомостей», за время работы в Госдуме Лантратова поучаствовала в разработке почти 600 законопроектов.
Происхождение и образование
Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 г. в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в семье военнослужащего и врача. В 2011 г. с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, затем получила юридическое образование в Северо-Западной академии государственной службы. Позднее продолжила обучение в магистратуре Московского педагогического государственного университета, где осваивала психологию и педагогические науки.
Начинала работать в сфере медиа. В 2006-2007 гг. принимала участие в съемках программ на «Пятом канале», а также появлялась в проектах музыкальных телеканалов «MTV Россия» и «Муз-ТВ».
В 2009 г. начала политическую карьеру в «Молодой гвардии “Единой России”» (МГЕР), став куратором программ «Я – доброволец» и «Доступная среда» в Санкт-Петербурге. В 2010 г. возглавила отдел социальных проектов МГЕР.
В 2012 г. вошла в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), где занималась вопросами защиты детей, общественного контроля и семейной политики. В 2015 г. стала ответственным секретарем СПЧ.
В 2017-2019 гг. Лантратова работала в администрации президента в должности главного советника департамента по взаимодействию с некоммерческими организациями и институтами гражданского общества. На этом посту она занималась координацией взаимодействия государства с общественными структурами, а также развитием механизмов поддержки социально ориентированных НКО.
В 2019 г. перешла в Министерство экономического развития на должность руководителя гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС при департаменте развития интеграционных проектов. Участвовала в разработке международных гуманитарных инициатив, взаимодействии с некоммерческими организациями и координации социальных программ в рамках интеграционных процессов.
Депутатская деятельность
В 2021 г. Лантратова избралась в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия» (СР) и получила пост первого заместителя председателя комитета по просвещению. В нижней палате она занималась вопросами образования, воспитательной политики и защиты прав несовершеннолетних. Также занимала должность первого замруководителя фракции СР и участвовала в работе парламентских комиссий по вопросам иностранного вмешательства и защиты детей.
Одним из направлений ее деятельности стало участие в корректировке законодательства об «иностранных агентах». Лантратова входила в число соавторов инициативы, которая предусматривала более мягкий порядок признания СМИ иноагентами через суд, а также введение механизма предупреждений, однако законопроект не был принят. Также она стала соавтором принятого в 2022 г. закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В том же году участвовала в разработке закона, который расширил основания для ограничения деятельности СМИ за распространение недостоверной информации.
Отдельное направление парламентской работы Лантратовой было связано с регулированием культурной и информационной среды. Она выступала с инициативами по контролю компьютерных игр и предлагала ввести для них систему прокатных удостоверений. В 2023 г. депутат раскритиковала эпизод мультсериала «Гриффины», где упоминался Челябинск, назвав это «информационной войной».
После назначения в 2025 г. на пост председателя комитета по развитию гражданского общества Лантратова сосредоточилась на законодательстве о некоммерческих организациях. При ее участии был принят закон об унификации отчетности НКО, который ввел принцип «одного окна» и упростил взаимодействие организаций с государством.
Значительное место в деятельности Лантратовой занимала социальная повестка. Она участвовала в разработке инициатив по расширению государственной поддержки социально ориентированных НКО, выступала с предложениями о дополнительных мерах поддержки пожилых граждан, включая выплаты и компенсации расходов на ЖКХ, а также начисление пенсионных баллов за воспитание внуков.
По подсчетам «Ведомостей», Лантратова выступила соавтором 588 законодательных инициатив. Речь идет как о принятых федеральных законах, так и отклоненных проектах, а также документах, которые все еще находятся на рассмотрении.
Взгляды
Политические взгляды Лантратовой сформировались в период работы в СПЧ. Центральное место в ее высказываниях занимает тема защиты семьи, детей и традиционных ценностей.
Лантратова выступает против расширения ювенальной юстиции. «Я достаточно долго занималась правозащитной деятельностью и видела много историй о несправедливом лишении ребенка семьи. Наблюдала, как на деньги зарубежных фондов продвигают законопроекты с идеей ювенальной юстиции... Конечно, я против и делаю все возможное, чтобы этому противостоять», – заявляла она СМИ в октябре 2022 г.
В своих выступлениях Лантратова также подчеркивает значение культурной среды в воспитании детей. Еще в октябре 2015 г. она задавалась вопросом, чему может научиться ребенок, «играя с куклой-монстром или куклой-трупом». «Мы должны вернуть детям добрые игрушки, которые воспитывают дружбу и любовь к Родине», – говорила она спустя десять лет.
Отдельное внимание в своих заявлениях Лантратова уделяет информационному влиянию через цифровую среду. «Мощь игр как инструмента пропаганды осознают уже давно многие государства и исследуют на научном уровне… через сеть происходит вербовка наших детей со стороны СБУ Украины, враги рассматривают наших детей как потенциальных исполнителей самых разных преступлений», – отмечала она в октябре 2024 г. на пленарном заседании Госдумы.
Комментируя культурные продукты, Лантратова использует схожую аргументацию. Например, говоря о мультсериале «Гриффины», Лантратова заявляла в мае 2023 г.:
«Такие мультфильмы – это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения». «Я сначала представляюсь как правозащитник, а уже потом политический деятель», – комментировала она свою позицию сентябре 2023 г.
«В Госдуме мы добились ужесточения наказаний и предложили вводить пожизненное заключение для педофилов‑рецидивистов. Но этого мало: в Даркнете распространяют инструкции и манифесты, пропагандируют педофилию как "ориентацию", поэтому мы работаем над уголовной и административной ответственностью за пропаганду этого ужаса», – отмечала Лантратова в эфире программы «Тик-толк» в марте 2022 г.