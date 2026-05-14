Чем известна новый омбудсмен Яна Лантратова

Одним из направлений ее деятельности стало участие в корректировке законодательства об «иностранных агентах». Лантратова входила в число соавторов инициативы, которая предусматривала более мягкий порядок признания СМИ иноагентами через суд, а также введение механизма предупреждений, однако законопроект не был принят. Также она стала соавтором принятого в 2022 г. закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В том же году участвовала в разработке закона, который расширил основания для ограничения деятельности СМИ за распространение недостоверной информации.