«Справедливую Россию» в Госдуму поведут Миронов, Бабаков и Лантратова

Кто мог бы быть пятым кандидатом, они не уточняют. Один из источников скептически относится к вероятности повторного выдвижения партией писателя Захара Прилепина, который с 2021 г. был сопредседателем, а с 2025 г. стал зампредом «Справедливой России». На прошлых выборах он был в пятерке кандидатов под № 2. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что обсуждается возможное выдвижение писателя в нижнюю палату от «Родины».