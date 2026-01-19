«Справедливую Россию» в Госдуму поведут Миронов, Бабаков и Лантратова

«Справедливую Россию» в Госдуму поведут Миронов, Бабаков и ЛантратоваБывших сопредседателей Семигина и Прилепина в качестве «паровозов» выставлять пока не планируется
Список «Справедливой России» на выборах в Госдуму, вероятнее всего, возглавит тройка кандидатов, рассказали три источника «Ведомостей» в партии. По словам трех собеседников «Ведомостей», в нее могут войти лидер партии и фракции Сергей Миронов, его первый заместитель, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, а также глава комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В общефедеральную часть сейчас можно включать до 15 человек. Люди во главе списка получают мандаты априори, как только партия набирает 5% голосов. Но чем меньше кандидатов идет во главе списка, тем больше шансов, что пройдут кандидаты из региональных групп, отмечают два собеседника в Госдуме. Это влияет на их стимул работать ради получения собственного мандата в Госдуме, говорит один из источников.
Впрочем, источники подчеркивают, что в партии пока окончательно не определились со структурой списка. К примеру, Миронов всегда входит в его общефедеральную часть. Бабаков, руководивший «Родиной» во время образования на основе ее лицензии «Справедливой России», попал в федеральную пятерку в 2021 г. Лантратова, рассказывает один из источников, могла пойти в Госдуму по региональной группе от Челябинской области (как в 2021 г.).
Два собеседника допускают, что на выборы партию может повести и пятерка кандидатов. К примеру, предполагает один из них, туда может войти зампред партии Руслан Татаринов, многие годы работавший с Мироновым, а с осени 2022 г. по 2025 г. участвовавший в спецоперации.
Кто мог бы быть пятым кандидатом, они не уточняют. Один из источников скептически относится к вероятности повторного выдвижения партией писателя Захара Прилепина, который с 2021 г. был сопредседателем, а с 2025 г. стал зампредом «Справедливой России». На прошлых выборах он был в пятерке кандидатов под № 2. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что обсуждается возможное выдвижение писателя в нижнюю палату от «Родины».
Собеседники «Ведомостей» фактически исключают повторное попадание в общефедеральную часть списка бывшего лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина. В 2021 г. после присоединения к «Справедливой России» был в пятерке – как и Прилепин. «Вопрос своего избрания при необходимости он будет пытаться решать сам», – отметил собеседник. «Ведомости» писали, что Семигин мог бы пойти на выборы по одномандатному округу.
Федеральная часть списка из трех человек – это скорее подтверждение единоличного лидерства Миронова, нежели попытка электоральной экспансии, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Окончательное решение о федеральной части списка будет приниматься в апреле, считает еще один собеседник.
Кандидаты подбираются исходя из их узнаваемости и пользы для партии, резюмирует один из источников «Ведомостей».