«Единая Россия» может разделить группу по Владимирской и Ивановской областям

«Единая Россия» может разделить группу по Владимирской и Ивановской областямЭто один из способов нивелировать возможные противоречия между кандидатами
Региональная группа «Единой России» (ЕР), объединявшая в 2021 г. на выборах в Госдуму Владимирскую и Ивановскую области, на этот раз может быть разделена на две, чтобы разрешить кулуарные противоречия, которые якобы есть между депутатами Алексеем Говыриным и Игорем Игошиным. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к одной из региональных администраций, и собеседник, близкий к Госдуме.
Говырин, с 2006 г. работавший на предприятиях ГК «Аскона» (по инициативе ее основателя Владимира Седова во Владимирской области был основан Доброград – первый город в России, построенный на частные инвестиции), был избран в восьмой созыв в 2021 г. от группы № 29. Шедшему вторым номером Говырину достался мандат лидера группы – президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая отказалась от парламентской карьеры. Игошин представляет в текущем созыве Думы владимирский избирательный округ № 79.
Для Говырина это первая каденция депутата Госдумы (до избрания он с 2018 г. заседал в заксобрании Владимирской области), тогда как Игошин работает в Думе с 1999 г. (дважды избирался от КПРФ, с 2007 г. участвует в выборах от ЕР).
На выборах 2021 г. единороссы из двух регионов якобы договорились, что в восьмой созыв от региональной группы № 29 пройдет представитель Владимирской области, а в 2026 г. – представитель Ивановской области, говорит собеседник, близкий к одной из администраций.
В связи с тем что Владимирская область по договоренности пятилетней давности лишается проходного места по списку, кто-то из них должен не пройти в девятый созыв. Но получилось так, что ни Говырин, ни Игошин не планируют покидать нижнюю палату парламента, говорит источник.
«Поэтому оба решили, что будут участвовать в выборах по Владимирскому округу», – утверждает он. От второго одномандатного округа Владимирской области – Суздальского (№ 80) избран Григорий Аникеев, неоднократно признававшийся богатейшим депутатом Госдумы.
В итоге якобы, говорят источники, подготовили решение, что региональную группу разделят, чтобы и Игошин, и Говырин смогли переизбраться: один – по списку, второй – по округу. «В текущей ситуации Владимирская область выглядит достойно по количеству избирателей и электоральной истории, чтобы получить своих представителей не только по одномандатным округам, но и по списку», – сказал собеседник, близкий к Госдуме.
По состоянию на июль 2025 г. (тогда Центризбирком в последний раз публиковал численность избирателей) во Владимирской области 1,07 млн избирателей. Этого вполне достаточно для образования региональной группы, говорит юрист Олег Захаров.
Сам Говырин сообщил «Ведомостям», что примет решение об участии в выборах «существенно позже», весной, а вопрос по нарезке региональных групп должен решаться на уровне центральных органов ЕР. Еще один близкий к Госдуме собеседник утверждает, что депутат намерен пойти на переизбрание.
«Правда в том, что все это будет определено на съезде в июне», – заявил источник в руководстве партии. Точного ответа на вопрос о конфигурации списка не существует, отметил он.
Говырин на 100% владимирский, весьма активен и, видимо, имеет поддержку губернатора Александра Авдеева, говорит политолог Константин Калачев. По мнению эксперта, ставка по округу именно на него. «Игошин, если он по-прежнему нужен партии, в таком случае должен найти место в списках», – сказал он.
Конфликтные сюжеты вполне вероятны по причине утверждения новой схемы одномандатных округов (ЦИК перекроил их в апреле 2025 г., перенарезке подверглось около 100 округов), говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга», доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Юлиан Баландин: «У нас с десяток регионов, где их количество уменьшилось, а местами, напротив, увеличилось. И то и другое может вызывать конфликтность. Там, где округов стало меньше, может быть конкуренция за прохождение в Госдуму».
Еще одним конфликтогенным фактором Баландин назвал особенности образования региональных групп в партийных списках: нередко туда попадают и варяги, причем исторически чаще недопредставлены местные элиты в Госдуме как раз у регионов Центрального федерального округа.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов