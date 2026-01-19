«Единая Россия» может разделить группу по Владимирской и Ивановской областям

Региональная группа «Единой России» (ЕР), объединявшая в 2021 г. на выборах в Госдуму Владимирскую и Ивановскую области, на этот раз может быть разделена на две, чтобы разрешить кулуарные противоречия, которые якобы есть между депутатами Алексеем Говыриным и Игорем Игошиным. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к одной из региональных администраций, и собеседник, близкий к Госдуме.