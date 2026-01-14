Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» на выборы в Госдуму

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» на выборы в ГосдумуВ партии обсуждают федеральную часть списка кандидатов
Партию «Единая Россия» на выборы в Госдуму может повести ее руководитель, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В партии обсуждается, что он может возглавить ее список на выборах 2026 г. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента (АП), и собеседник в «Единой России». Возможны разные варианты, рассказывает один из источников «Ведомостей». В частности, Медведев может единолично возглавить список либо стать первым номером в федеральной пятерке кандидатов (по закону их может быть до 15).
«Есть самый желаемый для партии вариант с лидером списочной части – это глава государства, но он и наименее вероятен. Может быть пятерка, где совокупный рейтинг кандидатов будет выше рейтинга партии. Есть вариант с председателем партии с учетом того, что рейтинг Медведева сейчас выше, чем в 2021 г., – перечисляет варианты один из собеседников. – Есть и вариант, что он может быть в федеральной части не один».
Медведев в качестве зампреда Совбеза занимается вопросами, которые считаются важными у людей, – это безопасность, вопросы миграции, отметил источник «Ведомостей»: «Кроме того, ультрапатриотическому электорату нравятся его посты в социальный сетях». Другой собеседник отмечает, что социологические службы замеряют рейтинги Медведева (и ряда других известных политиков), в том числе проводят по его кандидатуре и глубинные интервью. По его словам, респонденты якобы считают председателя «Единой России» выразителем патриотических настроений.
С высокой вероятностью список возглавит Медведев как председатель партии, говорит один из собеседников. Сколько еще будет человек в общефедеральной части, источник не сказал, а также не уточнил, возьмет ли Медведев этот мандат.
В 2021 г. федеральная часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму состояла из пяти человек. На первом месте был на тот момент министр обороны, сейчас секретарь Совбеза Сергей Шойгу, затем глава МИДа Сергей Лавров, врач Денис Проценко, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и на тот момент уполномоченный по правам ребенка, а сейчас вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Перед выборами 2021 г. уровень доверия к Медведеву был от 18 до 25% (по данным ВЦИОМа). Сейчас же открытые замеры показывают уровень доверия к нему в 42,5%.
По словам источников, сейчас председатель полностью контролирует работу «Единой России», а секретарем ее генсовета является Владимир Якушев (бывший полпред президента в Уральском федеральном округе, а до этого – министр строительства и ЖКХ в правительстве Медведева). Председатель вполне может возглавить список, говорит один из собеседников «Ведомостей». К тому же антирейтинг у Медведева низкий, утверждает он.
Финального решения нет. Принимать его по федеральной части списка будут с учетом мнения президента, говорит один из собеседников. Конфигурация уже обычно становится понятна в апреле-мае, сообщил источник.
«Ведомости» направили запрос представителям Медведева и «Единой России».
Медведев с мая 2012 г. является председателем «Единой России». При этом он дважды за 25-летнюю историю партии возглавлял список «Единой России». Оба раза он был единственным кандидатом в общефедеральной части списка единороссов. В последний раз Медведев вел за собой единороссов на выборы в 2016 г., когда еще был главой правительства (2012–2020 гг.).
В сентябре 2011 г., еще будучи президентом России, Медведев впервые принял предложение Владимира Путина (был премьером с 2008 по 2012 г., а также в 1999 г.) возглавить список на выборах в Госдуму. Это было частью так называемой «рокировки».
В 2008 г. список «Единой России» возглавлял Путин. В 2003 г. там было четыре кандидата в том числе из основателей партии: министр внутренних дел России Борис Грызлов, на тот момент глава МЧС Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Концепция общефедеральной части списка «Единой России» всегда зависит от задачи, которой партия старается достичь на выборах, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому имеет значение рейтинг тех, кто будет в федеральной части, а также политический контекст, в котором проходят выборы». Кроме того, надо учитывать, что результат партии на выборах в Госдуму – по сути, сумма результатов в регионах, рассуждает эксперт: «Поэтому большое значение имеют лидеры региональных групп, а «Единая Россия» практически всегда использует тактику максимального числа групп – скорее всего, так будет и на этих выборах».
Включение Медведева в список может оказаться достаточно логичным, он является председателем партии и в последнее время заметно активизировал свою работу в «Единой России», а также в медийной сфере, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. В любом случае у партии на выборах скорее всего будет несколько крупных публичных персон, работающих на разные сегменты электората, отмечает Туровский.
По итогам выборов 2021 г. партия получила конституционное большинство – 324 мандата. Победы в округах у партии одержали 198 кандидатов, а по списку партия получила 49,82%. Выборы в 2026 г. состоятся 20 сентября. «Ведомости» писали, что на выборах 2026 г. партии ставится цель: при явке в 55% результат по спискам у «Единой России» – 55%, всего же у единороссов должно быть не менее 325 мандатов. На конец декабря 2025 г. рейтинг «Единой России», согласно ВЦИОМу, был 35,2%, а по ФОМу – 41%.