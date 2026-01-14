Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» на выборы в Госдуму

«Есть самый желаемый для партии вариант с лидером списочной части – это глава государства, но он и наименее вероятен. Может быть пятерка, где совокупный рейтинг кандидатов будет выше рейтинга партии. Есть вариант с председателем партии с учетом того, что рейтинг Медведева сейчас выше, чем в 2021 г., – перечисляет варианты один из собеседников. – Есть и вариант, что он может быть в федеральной части не один».