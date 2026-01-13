Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захар Прилепин, возможно, пойдет на думские выборы от «Родины»

Это может повысить шансы партии, но решение пока не принято
Максим Иванов
Несмотря на отсутствие мандата, Прилепин для многих остается привлекательным политиком
Несмотря на отсутствие мандата, Прилепин для многих остается привлекательным политиком / Андрей Гордеев / Ведомости

Писатель и заместитель председателя «Справедливой России» Захар Прилепин, вероятно, может пойти на выборы в Госдуму (ГД) от партии «Родина». Об этом сообщили два знакомых с ходом переговоров источника «Ведомостей». По словам первого собеседника, Прилепин начал обсуждать будущее своей политической траектории в 2025 г. Выдвижение от «Родины» позволило бы укрепить партию, а значит, достичь показателей, о которых говорили кремлевские чиновники, отмечает источник.

Второй собеседник отметил, что «решения пока нет», но обсуждение ведется довольно давно. Получит ли в итоге Прилепин мандат, источники не знают.

Шансы дотянуться до барьера в 3% на выборах есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППС) и «Родины». Об этом говорил 2 декабря 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Потенциал у партий существует. «У нас есть большое число неопределившихся [избирателей], которые говорят, что будут голосовать за любую другую партию, кроме парламентской пятерки», – говорит депутат ГД, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Он считает, что лица, принимающие административные решения, при выборе кандидатов для выдвижения от той или иной партии будут смотреть в первую очередь на то, как это навредит «Единой России».

Госдума открыла последнюю сессию

Политика / Власть

Например, говорит Обухов, «Родина» уже не та, что «Родина» Сергея Глазьева, которая отобрала 9% у КПРФ в 2003 г. «А электоральная премия от партий, не прошедших в ГД (т. е. набравших меньше 5% голосов. – «Ведомости»), достанется в основном тем, кто наберет большинство», – говорит депутат.

«Захар несколько раз отказывался говорить на тему ГД и не участвует в партийной жизни, даже когда надо защищать «своих», – сказал источник в центральном совете партии. По его словам, было бы широко известно, если бы писатель решил перейти в «Родину».

Вряд ли Прилепин точно знает свою роль в предстоящей кампании, говорит собеседник, близкий к «Справедливой России», сопредседателем которой до последнего времени был писатель. Кроме того, ему нужно провести в ГД и ряд своих соратников, полагает источник.

«Прилепин с нами в одном окопе», – заверил Александр Грешневиков («Справедливая Россия»), депутат ГД с первого созыва.

Сам писатель не ответил на запрос «Ведомостей», не ответил также депутат ГД, который считает его соратником, – Дмитрий Кузнецов. «Для нас Захар Прилепин был и остается одним из лидеров партии "Справедливая Россия". Его статус не подвергается сомнению», – заявил депутат Николай Новичков.

Перспективы Прилепина в «Родине» будут зависеть от административного содействия, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При его наличии возможно «накачивание» узнаваемости политика, без него – скорее обозначение борьбы, считает эксперт.

Зачем «Справедливая Россия» избавилась от сопредседателей

Политика / Демократия

Сложно сказать, что Прилепин особенно проявил себя с выборов 2021 г., хотя временами и попадал в повестку, отмечает Виноградов. «Плюс у него нет устойчивого позиционирования между нишами радикального провоенного лоялиста и [Игоря] Стрелкова», – сказал он «Ведомостям».

Чтобы пройти по списку в ГД, требуется набрать минимум 5% голосов. А 3% дают право претендовать на государственное финансирование – 152 руб. за одного избирателя.

В последние электоральные циклы партии фактически делились на два типа – те, что проходят в ГД, и те, что не достигают и 3% голосов. В последний раз такую планку преодолело «Яблоко» в 2011 г. с 3,4%. С тех пор государственное финансирование составляло большую часть партийного бюджета. В 2016 г. «Коммунисты России» были ближе всего к такому результату (2,27%), а в 2021 г. – РППС (2,45%).

В качестве политика Прилепин активно начал пробовать себя в 2019–2020 гг., когда была учреждена партия «За правду». Тогда с подачи администрации президента активно появлялись и другие политические проекты. Но до думских выборов 2021 г. партия не дожила.

Накануне старта кампании вместе с «Патриотами России» Геннадия Семигина партия «За правду» влилась в «Справедливую Россию» Сергея Миронова («Ведомости» предсказывали такое развитие событий 30 ноября 2020 г.). Прилепин и Семигин стали сопредседателями партии. На выборах писатель шел в общефедеральной четверке под номером два после лидера партии (третьим был Семигин, четвертым – нынешний вице-спикер ГД Александр Бабаков). Но в отличие от остальных он мандат не взял.

Соратник Дмитрия Рогозина может пойти на выборы в Запорожье

Политика / Демократия

В октябре 2025 г. «Справедливая Россия» упразднила институт сопредседателей. Вместо этого были созданы должности заместителей главы партии Миронова: первым замом стал Бабаков, зампредами стали руководитель аппарата фракции в ГД Руслан Татаринов и Прилепин. При этом до последнего момента источники «Ведомостей» утверждали, что писатель вовсе уйдет из «Справедливой России».

Семигин покинул руководство партии. Один из источников «Ведомостей» уверен, что он если и рассчитывает попасть в ГД, то по одномандатному округу. Представитель Семигина был недоступен для журналистов.

«Бывшие сопредседатели – прежде всего члены партии. Решения по их выдвижению в ГД будет принимать партийный съезд», – сообщила «Ведомостям» представитель СР Эмилия Затолочная.

В подготовке материала участвовали Александр Тихонов, Евгений Мездриков и Елена Мухаметшина

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её