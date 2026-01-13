Захар Прилепин, возможно, пойдет на думские выборы от «Родины»

В последние электоральные циклы партии фактически делились на два типа – те, что проходят в ГД, и те, что не достигают и 3% голосов. В последний раз такую планку преодолело «Яблоко» в 2011 г. с 3,4%. С тех пор государственное финансирование составляло большую часть партийного бюджета. В 2016 г. «Коммунисты России» были ближе всего к такому результату (2,27%), а в 2021 г. – РППС (2,45%).