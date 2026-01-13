Захар Прилепин, возможно, пойдет на думские выборы от «Родины»Это может повысить шансы партии, но решение пока не принято
Писатель и заместитель председателя «Справедливой России» Захар Прилепин, вероятно, может пойти на выборы в Госдуму (ГД) от партии «Родина». Об этом сообщили два знакомых с ходом переговоров источника «Ведомостей». По словам первого собеседника, Прилепин начал обсуждать будущее своей политической траектории в 2025 г. Выдвижение от «Родины» позволило бы укрепить партию, а значит, достичь показателей, о которых говорили кремлевские чиновники, отмечает источник.
Второй собеседник отметил, что «решения пока нет», но обсуждение ведется довольно давно. Получит ли в итоге Прилепин мандат, источники не знают.
Шансы дотянуться до барьера в 3% на выборах есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППС) и «Родины». Об этом говорил 2 декабря 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Потенциал у партий существует. «У нас есть большое число неопределившихся [избирателей], которые говорят, что будут голосовать за любую другую партию, кроме парламентской пятерки», – говорит депутат ГД, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Он считает, что лица, принимающие административные решения, при выборе кандидатов для выдвижения от той или иной партии будут смотреть в первую очередь на то, как это навредит «Единой России».
Например, говорит Обухов, «Родина» уже не та, что «Родина» Сергея Глазьева, которая отобрала 9% у КПРФ в 2003 г. «А электоральная премия от партий, не прошедших в ГД (т. е. набравших меньше 5% голосов. – «Ведомости»), достанется в основном тем, кто наберет большинство», – говорит депутат.
«Захар несколько раз отказывался говорить на тему ГД и не участвует в партийной жизни, даже когда надо защищать «своих», – сказал источник в центральном совете партии. По его словам, было бы широко известно, если бы писатель решил перейти в «Родину».
Вряд ли Прилепин точно знает свою роль в предстоящей кампании, говорит собеседник, близкий к «Справедливой России», сопредседателем которой до последнего времени был писатель. Кроме того, ему нужно провести в ГД и ряд своих соратников, полагает источник.
«Прилепин с нами в одном окопе», – заверил Александр Грешневиков («Справедливая Россия»), депутат ГД с первого созыва.
Сам писатель не ответил на запрос «Ведомостей», не ответил также депутат ГД, который считает его соратником, – Дмитрий Кузнецов. «Для нас Захар Прилепин был и остается одним из лидеров партии "Справедливая Россия". Его статус не подвергается сомнению», – заявил депутат Николай Новичков.
Перспективы Прилепина в «Родине» будут зависеть от административного содействия, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При его наличии возможно «накачивание» узнаваемости политика, без него – скорее обозначение борьбы, считает эксперт.
Сложно сказать, что Прилепин особенно проявил себя с выборов 2021 г., хотя временами и попадал в повестку, отмечает Виноградов. «Плюс у него нет устойчивого позиционирования между нишами радикального провоенного лоялиста и [Игоря] Стрелкова», – сказал он «Ведомостям».
Чтобы пройти по списку в ГД, требуется набрать минимум 5% голосов. А 3% дают право претендовать на государственное финансирование – 152 руб. за одного избирателя.
В последние электоральные циклы партии фактически делились на два типа – те, что проходят в ГД, и те, что не достигают и 3% голосов. В последний раз такую планку преодолело «Яблоко» в 2011 г. с 3,4%. С тех пор государственное финансирование составляло большую часть партийного бюджета. В 2016 г. «Коммунисты России» были ближе всего к такому результату (2,27%), а в 2021 г. – РППС (2,45%).
В качестве политика Прилепин активно начал пробовать себя в 2019–2020 гг., когда была учреждена партия «За правду». Тогда с подачи администрации президента активно появлялись и другие политические проекты. Но до думских выборов 2021 г. партия не дожила.
Накануне старта кампании вместе с «Патриотами России» Геннадия Семигина партия «За правду» влилась в «Справедливую Россию» Сергея Миронова («Ведомости» предсказывали такое развитие событий 30 ноября 2020 г.). Прилепин и Семигин стали сопредседателями партии. На выборах писатель шел в общефедеральной четверке под номером два после лидера партии (третьим был Семигин, четвертым – нынешний вице-спикер ГД Александр Бабаков). Но в отличие от остальных он мандат не взял.
В октябре 2025 г. «Справедливая Россия» упразднила институт сопредседателей. Вместо этого были созданы должности заместителей главы партии Миронова: первым замом стал Бабаков, зампредами стали руководитель аппарата фракции в ГД Руслан Татаринов и Прилепин. При этом до последнего момента источники «Ведомостей» утверждали, что писатель вовсе уйдет из «Справедливой России».
Семигин покинул руководство партии. Один из источников «Ведомостей» уверен, что он если и рассчитывает попасть в ГД, то по одномандатному округу. Представитель Семигина был недоступен для журналистов.
«Бывшие сопредседатели – прежде всего члены партии. Решения по их выдвижению в ГД будет принимать партийный съезд», – сообщила «Ведомостям» представитель СР Эмилия Затолочная.
В подготовке материала участвовали Александр Тихонов, Евгений Мездриков и Елена Мухаметшина