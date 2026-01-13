Соратник Дмитрия Рогозина может пойти на выборы в Запорожье

Соратник Дмитрия Рогозина может пойти на выборы в ЗапорожьеПредседатель «Родины» Алексей Журавлев может выдвинуться по округу в новом регионе, узнали «Ведомости»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (возглавляет партию «Родина», но состоит во фракции ЛДПР) может сменить «прописку» для переизбрания. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника: близкий к администрации президента и близкий к органам власти Запорожской области, где депутат планирует вести свою кампанию. Кандидаты еще не анонсировали планов по выдвижению в новых регионах, а источники «Ведомостей» отмечали, что при формировании пула будет крайне важно мнение местных властей.
В текущем, восьмом, созыве Думы Журавлев представляет тамбовский одномандатный округ № 177, который в 2025 г. стал крупнее. Центризбирком планово перенарезал схему для выборов в том числе в связи с необходимостью создания округов в новых регионах. В результате в Тамбовской области был упразднен округ № 178 (Рассказовский), от которого избран единоросс Александр Поляков. В общей сложности перенарезке подверглось около 100 округов из 225, писали «Ведомости» 30 апреля 2025 г.
На Тамбовщине Журавлев не смог выстроить конструктивную коммуникацию с новым губернатором Евгением Солнцевым (был избран в 2025 г.) и местные элиты не видят места лидеру «Родины» в новой властной конфигурации, говорят собеседники «Ведомостей». В Запорожской области, напротив, Журавлева хочет видеть сенатор от этого субъекта Дмитрий Рогозин, стоявший в 2003 г. у истоков «Родины» и возглавлявший партию до 2006 г. (когда на ее основе создали «Справедливую Россию»).
Чем известен Алексей Журавлев
Окончательное решение по региону выдвижения первого зампреда думского комитета по обороне еще не принято, но заинтересованные стороны близки к нему, указывает собеседник в Запорожской области. При этом, отмечает еще один собеседник, выдвижение не означает гарантии переизбрания депутата – обо всем раскладе в округе пока говорить рано.
Вероятность выдвижения Журавлева в Запорожской области действительно высокая, согласен политолог Константин Калачев. «Принимая во внимание характеристики Журавлева, его активность в теме спецоперации и новых территорий, отношения с Рогозиным и возможность заинтересованности [губернатора Запорожской области] Евгения Балицкого, если модераторы не против, то почему нет?» – сказал эксперт «Ведомостям».
Переход лидера «Родины» в один из новых регионов был бы выгоден и ему самому, и конкретному субъекту, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, в Тамбовской области за последние годы ситуация радикально изменилась: помимо смены губернатора (предшественник Солнцева Максим Егоров был арестован 25 июля 2025 г. по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, ему вменяется получение 80 млн руб.) год назад вступил в «Единую Россию» экс-глава регионального отделения «Родины» мэр Тамбова Максим Косенков.
В сентябре 2025 г. «Единая Россия» получила большинство на выборах в Тамбовскую городскую думу (пятью годами ранее 26 из 36 мандатов достались «Родине»). Политическое позиционирование Журавлева как турбопатриота хорошо совместимо с кампанией в новом регионе, считает Кынев. «Новым регионам нужны медийные люди с федеральными связями. Среди местных элит, очевидно, такие люди в дефиците», – сказал политолог «Ведомостям».
Вероятная смена «прописки» в Госдуме не первая для Журавлева. В 2016 г. он был избран по округу № 89 (Аннинский) в Воронежской области – родном для себя регионе. В 1997, 1999 и 2003 гг. по той же территории избирался в парламент Рогозин. Воронежская область в 2025 г. также лишилась одного округа: теперь их три вместо четырех. Аннинский округ был сохранен.
Телефон Журавлева был отключен. «Ведомости» направили запрос в «Родину».