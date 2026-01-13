Соратник Дмитрия Рогозина может пойти на выборы в Запорожье

Вероятная смена «прописки» в Госдуме не первая для Журавлева. В 2016 г. он был избран по округу № 89 (Аннинский) в Воронежской области – родном для себя регионе. В 1997, 1999 и 2003 гг. по той же территории избирался в парламент Рогозин. Воронежская область в 2025 г. также лишилась одного округа: теперь их три вместо четырех. Аннинский округ был сохранен.