Главная / Политика /

Соратник Дмитрия Рогозина может пойти на выборы в Запорожье

Председатель «Родины» Алексей Журавлев может выдвинуться по округу в новом регионе, узнали «Ведомости»
Александр Тихонов
Максим Иванов
В Совфеде Запорожье представляет давний соратник Журавлева по «Родине» Дмитрий Рогозин
В Совфеде Запорожье представляет давний соратник Журавлева по «Родине» Дмитрий Рогозин / Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (возглавляет партию «Родина», но состоит во фракции ЛДПР) может сменить «прописку» для переизбрания. Об этом сообщили «Ведомостям» два собеседника: близкий к администрации президента и близкий к органам власти Запорожской области, где депутат планирует вести свою кампанию. Кандидаты еще не анонсировали планов по выдвижению в новых регионах, а источники «Ведомостей» отмечали, что при формировании пула будет крайне важно мнение местных властей.

В текущем, восьмом, созыве Думы Журавлев представляет тамбовский одномандатный округ № 177, который в 2025 г. стал крупнее. Центризбирком планово перенарезал схему для выборов в том числе в связи с необходимостью создания округов в новых регионах. В результате в Тамбовской области был упразднен округ № 178 (Рассказовский), от которого избран единоросс Александр Поляков. В общей сложности перенарезке подверглось около 100 округов из 225, писали «Ведомости» 30 апреля 2025 г.

На Тамбовщине Журавлев не смог выстроить конструктивную коммуникацию с новым губернатором Евгением Солнцевым (был избран в 2025 г.) и местные элиты не видят места лидеру «Родины» в новой властной конфигурации, говорят собеседники «Ведомостей». В Запорожской области, напротив, Журавлева хочет видеть сенатор от этого субъекта Дмитрий Рогозин, стоявший в 2003 г. у истоков «Родины» и возглавлявший партию до 2006 г. (когда на ее основе создали «Справедливую Россию»).

Чем известен Алексей Журавлев

Лидер «Родины» с 2012 г. Алексей Журавлев – регулярный участник политических ток-шоу и автор резонансных высказываний. В 2013 г. он, будучи членом фракции «Единой России», подрался в Госдуме с коллегой Адамом Делимхановым. В ходе потасовки у последнего выпал золотой пистолет и драка была остановлена, писал «Коммерсантъ». В 2020 г. Журавлев внес в Госдуму законопроект о признании не действующим в России постановления съезда народных депутатов СССР 1989 г., осуждающего пакт Молотова – Риббентропа. В 2022 г. депутат в эфире телеканала «Россия 1» пригрозил убийством немецкому репортеру Bild Бьорну Штритцелю.

Окончательное решение по региону выдвижения первого зампреда думского комитета по обороне еще не принято, но заинтересованные стороны близки к нему, указывает собеседник в Запорожской области. При этом, отмечает еще один собеседник, выдвижение не означает гарантии переизбрания депутата – обо всем раскладе в округе пока говорить рано.

Вероятность выдвижения Журавлева в Запорожской области действительно высокая, согласен политолог Константин Калачев. «Принимая во внимание характеристики Журавлева, его активность в теме спецоперации и новых территорий, отношения с Рогозиным и возможность заинтересованности [губернатора Запорожской области] Евгения Балицкого, если модераторы не против, то почему нет?» – сказал эксперт «Ведомостям».

Госдума открыла последнюю сессию

Политика / Власть

Переход лидера «Родины» в один из новых регионов был бы выгоден и ему самому, и конкретному субъекту, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, в Тамбовской области за последние годы ситуация радикально изменилась: помимо смены губернатора (предшественник Солнцева Максим Егоров был арестован 25 июля 2025 г. по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, ему вменяется получение 80 млн руб.) год назад вступил в «Единую Россию» экс-глава регионального отделения «Родины» мэр Тамбова Максим Косенков. 

В сентябре 2025 г. «Единая Россия» получила большинство на выборах в Тамбовскую городскую думу (пятью годами ранее 26 из 36 мандатов достались «Родине»). Политическое позиционирование Журавлева как турбопатриота хорошо совместимо с кампанией в новом регионе, считает Кынев. «Новым регионам нужны медийные люди с федеральными связями. Среди местных элит, очевидно, такие люди в дефиците», – сказал политолог «Ведомостям».

Вероятная смена «прописки» в Госдуме не первая для Журавлева. В 2016 г. он был избран по округу № 89 (Аннинский) в Воронежской области – родном для себя регионе. В 1997, 1999 и 2003 гг. по той же территории избирался в парламент Рогозин. Воронежская область в 2025 г. также лишилась одного округа: теперь их три вместо четырех. Аннинский округ был сохранен.

Телефон Журавлева был отключен. «Ведомости» направили запрос в «Родину».

