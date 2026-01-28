Депутат Госдумы Яна Лантратова сменит на посту омбудсмена Татьяну Москалькову

Лантратовой 37 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. Окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х гг. работала на телевидении в Санкт-Петербурге. В 2009 г. была региональным куратором проектов «Я – доброволец» и «Доступная среда», которые организовывала «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) в Санкт-Петербурге, работала и на других позициях в МГЕР. В 2011 г. участвовала в выборах в Госдуму по списку «Единой России» в региональной группе по Санкт-Петербургу. В 2013–2015 гг. возглавляла Союз добровольцев России. В 2012 г. Лантратова стала членом Совета по правам человека (СПЧ), а в 2015 г. – ответственным секретарем СПЧ. С 2017 по 2019 г. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 гг. была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития. В 2021 г. избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 г. возглавила комитет по развитию гражданского общества.