Депутат Госдумы Яна Лантратова сменит на посту омбудсмена Татьяну Москалькову

Депутат Госдумы Яна Лантратова сменит на посту омбудсмена Татьяну МоскальковуВ апреле у уполномоченного по правам человека истекает второй срок полномочий
Новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом «Ведомостям» сказали три источника в нижней палате и источник, близкий к администрации президента. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». О том, что именно за этой партией сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ее должны поддержать все фракции.
Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле. От комментариев она отказалась.
Лантратовой 37 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. Окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х гг. работала на телевидении в Санкт-Петербурге. В 2009 г. была региональным куратором проектов «Я – доброволец» и «Доступная среда», которые организовывала «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) в Санкт-Петербурге, работала и на других позициях в МГЕР. В 2011 г. участвовала в выборах в Госдуму по списку «Единой России» в региональной группе по Санкт-Петербургу. В 2013–2015 гг. возглавляла Союз добровольцев России. В 2012 г. Лантратова стала членом Совета по правам человека (СПЧ), а в 2015 г. – ответственным секретарем СПЧ. С 2017 по 2019 г. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 гг. была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития. В 2021 г. избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 г. возглавила комитет по развитию гражданского общества.
Согласно закону об уполномоченном по правам человека в России, омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Предложения о кандидатах на пост уполномоченного в нижнюю палату могут вноситься президентом, Советом Федерации, депутатами Госдумы и депутатскими объединениями в Госдуме. Предложения о кандидатах на должность уполномоченного вносятся в Госдуму в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного. Срок работы на посту уполномоченного – пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность омбудсмена более чем на два срока подряд. У Москальковой в апреле заканчивается второй срок.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 4 марта на пленарном заседании по итогам доклада Москальковой в верхней палате заявила, что за последние 10 лет произошла трансформация в системе уполномоченных по правам человека. Матвиенко сказала, что по действующему законодательству Москалькова не сможет занимать свой пост дальше, поскольку уполномоченный может быть на этой должности в течение двух сроков. «На самом деле Татьяна Николаевна [Москалькова] – это всероссийская жилетка, в которую люди плачутся, приходя со своей бедой. И надо быть не только высококлассным юристом-правовиком, но и проявлять милосердие и сострадание, желание не просто прийти, а буквально кинуться на помощь», – сказала спикер.
На что жалуются омбудсмену
Но возможность оставить Москалькову и дальше на этом посту рассматривалась. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что было желание, чтобы она продолжила работу, поскольку в период специальной военной операции она оставалась чуть ли не единственной, кто взаимодействовал с украинской стороной, поэтому в такой момент было бы логичным продолжение ее работы. Кроме того, ее деятельность очень высоко оценивали в Кремле, говорил он. В законодательство разрабатывались поправки, чтобы она могла остаться на новый срок. Но Москалькова сама выразила желание уйти с поста уполномоченного после окончания второго срока, говорил один из источников.
Москальковой 70 лет. Она выходец из МВД, где работала в 1980-х гг. В конце 1990-х гг. началась ее политическая карьера. В 2007 г. она стала депутатом Госдумы V созыва от партии «Справедливая Россия», затем переизбралась в Думу VI созыва. В должность уполномоченного по правам человека она вступила в 2016 г., сменив на этом посту Эллу Памфилову, которая перешла на пост председателя Центризбиркома. Если изначально после назначения на этот пост многие эксперты беспокоились, что уполномоченным стал выходец из силовых органов, то позже эти страхи развеялись, и она в меру возможностей отстаивала права граждан, говорил один из собеседников «Ведомостей». В 2021 г. президент Владимир Путин предложил переназначить ее на пост уполномоченного.
«Сейчас институт уполномоченных находится в кризисе, как и другие структуры вроде Совета по правам человека, – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Но в случае с Москальковой тот скепсис, с которым воспринималось ее назначение, оказался развеян. Потому что та роль, которую она играла в части обмена пленными, можно соотнести с правозащитной повесткой, с которой ассоциируется должность уполномоченного. И в этом плане, наверное, она оказалась одним из самых эффективных и ярких представителей этого не очень сильного института».
В подготовке материала участвовала Татьяна Акиншина