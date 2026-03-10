Газета
Источники «Ведомостей»: уполномоченным по правам человека станет Яна Лантратова

Она сменит на этом посту Татьяну Москалькову
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате и источник, близкий к администрации президента. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Лантратовой 37 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. Закончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х годов работала на телевидении в Санкт-Петербурге. В 2009 г. была региональным куратором проектов «Молодой гвардии «Единой России» в Санкт-Петербурге, работала и на других позициях в МГЕР. В 2012 г. была включена в состав Совета по правам человека. В 2013–2015 гг. возглавляла Союз добровольцев России. В 2012 г. Лантратова стала членом Совета по правам человека, а в 2015 г. стала ответственным секретарем СПЧ. С 2017 по 2019 гг. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 гг. была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС в Минэкономразвития. В 2021 г. избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 г. возглавила комитет по развитию гражданского общества.

Согласно закону об уполномоченном по правам человека в России, омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Предложения о кандидатах на пост уполномоченного в нижнюю палату могут вноситься президентом, Советом Федерации, депутатами Госдумы и депутатскими объединениями в Госдуме. Предложения о кандидатах на должность уполномоченного вносятся в Госдуму в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного. Срок работы на посту уполномоченного – пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность омбудсмена более чем на два срока подряд. У Москальковой в апреле заканчивается второй срок.

За 2025 год Москалькова получила 1200 обращений об иностранцах и гражданстве РФ

Общество

В конце января Москалькова в Госдуме представила доклад уполномоченного по правам человека за 2025 г. За прошлый год аппарат уполномоченного получил примерно 128 700 обращений, из них 72 000 – по теме спецоперации. По основной теме обращения были по возвращению военнопленных и оказанию помощи им в плену, поиску пропавших без вести, выполнению социальных обязательств перед участниками спецоперации, возвращению жителей Курской области, воссоединению семей, разделенных из-за закрытия границы между Россией и Украиной, и т. д.

Ранее Лантратова на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли она рассматривается на пост уполномоченного по правам человека, называла такую информацию слухами. Сейчас в разговоре с «Ведомостями» комментировать отказалась.

В подготовке материала участвовала Татьяна Акиншина

