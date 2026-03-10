Источники «Ведомостей»: уполномоченным по правам человека станет Яна Лантратова

Источники «Ведомостей»: уполномоченным по правам человека станет Яна ЛантратоваОна сменит на этом посту Татьяну Москалькову
Новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате и источник, близкий к администрации президента. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.
Лантратовой 37 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. Закончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х годов работала на телевидении в Санкт-Петербурге. В 2009 г. была региональным куратором проектов «Молодой гвардии «Единой России» в Санкт-Петербурге, работала и на других позициях в МГЕР. В 2012 г. была включена в состав Совета по правам человека. В 2013–2015 гг. возглавляла Союз добровольцев России. В 2012 г. Лантратова стала членом Совета по правам человека, а в 2015 г. стала ответственным секретарем СПЧ. С 2017 по 2019 гг. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 гг. была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС в Минэкономразвития. В 2021 г. избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 г. возглавила комитет по развитию гражданского общества.
Согласно закону об уполномоченном по правам человека в России, омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Предложения о кандидатах на пост уполномоченного в нижнюю палату могут вноситься президентом, Советом Федерации, депутатами Госдумы и депутатскими объединениями в Госдуме. Предложения о кандидатах на должность уполномоченного вносятся в Госдуму в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного. Срок работы на посту уполномоченного – пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность омбудсмена более чем на два срока подряд. У Москальковой в апреле заканчивается второй срок.
В конце января Москалькова в Госдуме представила доклад уполномоченного по правам человека за 2025 г. За прошлый год аппарат уполномоченного получил примерно 128 700 обращений, из них 72 000 – по теме спецоперации. По основной теме обращения были по возвращению военнопленных и оказанию помощи им в плену, поиску пропавших без вести, выполнению социальных обязательств перед участниками спецоперации, возвращению жителей Курской области, воссоединению семей, разделенных из-за закрытия границы между Россией и Украиной, и т. д.
Ранее Лантратова на вопрос «Ведомостей» о том, действительно ли она рассматривается на пост уполномоченного по правам человека, называла такую информацию слухами. Сейчас в разговоре с «Ведомостями» комментировать отказалась.
В подготовке материала участвовала Татьяна Акиншина