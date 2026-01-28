За 2025 год Москалькова получила 1200 обращений об иностранцах и гражданстве РФ

За 2025 год Москалькова получила 1200 обращений об иностранцах и гражданстве РФОни в том числе касались миграционного законодательства и госуслуг в этой сфере
За 11 месяцев 2025 г. уполномоченный по правам человека в РФ получила 1230 обращений по вопросам реализации права на гражданство России и защиты прав иностранцев. Статистика приведена в докладе Татьяны Москальковой о работе в прошлом году, его текст есть у «Ведомостей». Подлинность документа подтвердил источник, близкий к администрации президента. Количество обращений незначительно снизилось по сравнению с 2024 г., тогда за весь год их было 1301.
Больше всего обращений в 2025 г. поступило по поводу ограничения на въезд и выезд иностранных граждан (650), по вопросам приобретения российского гражданства (241) и легализации на территории России (220). Около 40 обращений касались предоставления убежища в РФ, столько же – получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Оставшееся количество (около 40) пришлось на другие темы.
В 2024 г. поступило около 710 обращений по ограничению на въезд и выезд иностранных граждан. Примерно 320 обращений касались вопросов приобретения гражданства РФ, 149 – легализации в РФ, 45 – предоставления убежища и 30 – получения РВП и ВНЖ.
Обращения в 2025 г. поступили от иностранных граждан (1120), лиц без гражданства (69), граждан РФ (41). Были в том числе обращения от лиц, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан (121), участников спецоперации и членов их семей (32), инвалидов (10), студентов (17), трудовых мигрантов (7), эвакуированных лиц (1).
При получении госуслуг в сфере миграции заявители в отдельных случаях жалуются на некорректное, по их мнению, поведение должностных лиц органов внутренних дел и затягивание сроков принятия решений, говорится в докладе. По таким заявлениям уполномоченный инициирует проверку фактов и при подтверждении принимает меры по устранению нарушений, уточняется там же.
При этом в докладе отмечается, что большинство жалоб, поступивших к уполномоченному, не связаны с нарушением прав и свобод, а содержат просьбы об оказании содействия или предоставлении информации о применении миграционного законодательства. За 11 месяцев 2025 г. уполномоченный оказала содействие 246 гражданам, положительно разрешено 88 обращений. Их темы – легализация в РФ (39), приобретение российского гражданства (17), получение РВП и ВНЖ (10), ограничение на въезд и выезд иностранцев (7), предоставление убежища в РФ (6) и др.
Несмотря на упорядочение миграционных процессов, сложности в обеспечении прав иностранцев остались, следует из доклада. Они связаны с административными процедурами в сфере миграции. Миграционная политика должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе тех, кто уехал из страны), которые «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества», говорится в тексте.
Согласно докладу уполномоченного, нужно обратить внимание на адаптацию иностранцев и их интеграцию. В тексте отмечается, что в законодательстве нет комплексных механизмов управления интеграционными процессами. Кроме того, необходимо повышать информированность иностранцев о требованиях миграционного законодательства РФ, а также улучшать качество государственных услуг в сфере миграции в электронной форме.
Проблемы иностранных студентов
Вопрос взяла на контроль уполномоченный по правам человека РФ. В итоге студентам продлили сроки пребывания, от штрафа их освободили. Положительное решение было найдено не только для студентов из Узбекистана, но и для более чем 200 студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии, которые обучаются в России.
Отдельный пункт в рекомендациях уполномоченного – заключить соглашения об организованном наборе трудовых мигрантов со странами СНГ. Сейчас такие соглашения у России есть с Узбекистаном и Таджикистаном. По мнению уполномоченного, опыт их заключения нужно распространить и на другие государства.
С 2024 г. законодательство России на регулярной основе дополняется нормами, которые ужесточают требования к иностранным гражданам и лицам без гражданства, приезжающим в страну. Оргнабор планируют запустить уже в 2027 г. до 2029 г. в качестве эксперимента во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Он подразумевает реестровую модель: компании, индивидуальные предприниматели и физлица, которым нужны иностранные работники, войдут в реестр работодателей, а граждане, собирающиеся трудиться в России, – в реестр иностранных работников (РИР). Иностранец должен будет трудиться у конкретного работодателя и в конкретном регионе. За их смену его исключат из РИРа.
С введением оргнабора нанимать иностранцев будут иметь право только работодатели, которые смогут взять ответственность за них (обеспечить местом для пребывания в РФ и медстраховкой, оформить необходимые документы), рассказывал «Ведомостям» генеральный директор компании по привлечению персонала из-за рубежа «Трудоргнабор» Максим Емельянов. Изменения направлены на легализацию незаконной трудовой деятельности и, если они будут успешными, большая, нежели сейчас, часть мигрантов будет платить НДФЛ, предполагает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский.
Летом 2025 г. к некоторым иностранцам начали применяться сокращение срока пребывания и меры административной ответственности из-за отсутствия заявления о продлении срока пребывания, рассказывала «Ведомостям» руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Ситуация осталась прежней и с началом эксперимента с приложением «Амина» (через него идет учет мигрантов в Москве и Московской области. – «Ведомости»), говорила она. Продлить срок пребывания многим категориям безвизовых стран без посещения МВД сейчас невозможно, добавила адвокат.
В основном сокращение срока коснулось иностранных граждан из ЕАЭС (Казахстана, Армении, Киргизии), приехавших на работу в РФ, а также тех иностранцев из безвизовых стран, которые продлевали срок пребывания в РФ на иных основаниях, добавила Минушкина. По ее словам, осенью 2025 г. ситуация начала стабилизироваться, поскольку во всех территориальных органах стали разъяснять, что такое заявление необходимо подавать в МВД.