За 2025 год Москалькова получила 1200 обращений об иностранцах и гражданстве РФ

С 2024 г. законодательство России на регулярной основе дополняется нормами, которые ужесточают требования к иностранным гражданам и лицам без гражданства, приезжающим в страну. Оргнабор планируют запустить уже в 2027 г. до 2029 г. в качестве эксперимента во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Он подразумевает реестровую модель: компании, индивидуальные предприниматели и физлица, которым нужны иностранные работники, войдут в реестр работодателей, а граждане, собирающиеся трудиться в России, – в реестр иностранных работников (РИР). Иностранец должен будет трудиться у конкретного работодателя и в конкретном регионе. За их смену его исключат из РИРа.