Жалоб по теме спецоперации Татьяне Москальковой в 2024 году стало больше

Жалоб по теме спецоперации Татьяне Москальковой в 2024 году стало большеУполномоченный по правам человека предлагает сократить время рассмотрения госорганами обращений участников военных действий
За 2024 г. уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила свыше 68 100 обращений от участников спецоперации и членов их семей, эвакуированных лиц и жителей приграничных территорий. Это в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году (было 30 000 обращений). Это следует из 500-страничного доклада об итогах работы омбудсмена в 2024 г. (есть в распоряжении у «Ведомостей»). Москалькова выступит с докладом перед депутатами Госдумы 26 февраля. «Ведомости» направили запрос представителю уполномоченного по правам человека.
Положительное решение получили чуть более 10 000 обращений по теме спецоперации. Из всех жалоб более 35 500 относятся к гуманитарным вопросам. Они касались поиска участников спецоперации, их освобождения из плена, возвращения тел погибших и эвакуации граждан с территории Украины. Более 4000 жалоб поступило от жителей приграничных регионов России и от эвакуированных граждан.
По вопросам социального обеспечения Москалькова получила свыше 3300 обращений. Более половины из них, 1942, составили просьбы об ускорении назначения выплат в связи с ранениями и своевременной выплате денежного довольствия в полном объеме. А по охране здоровья и оказанию медпомощи поступило 2342 обращения, среди них – заявления, касающиеся отпусков по болезни и направления на военно-врачебные комиссии.
Законодательный каркас гарантий прав участников спецоперации и членов их семей «существенно окреп», говорится в докладе уполномоченного по правам человека. За 2024 г. было принято 33 инициативы, которые касаются данной сферы, а общее количество таких законов составило 124. Среди изменений в докладе выделяются освобождение от уплаты начисленных процентов после окончания кредитных каникул, возможность заключения контракта и участия в спецоперации гражданами, имеющими судимость, единовременные выплаты совершеннолетним детям погибших участников спецоперации и упрощенный порядок приема в гражданство РФ для иностранных граждан – участников спецоперации.
Свыше 126 000 обращений
в общей сложности поступило Москальковой за 2024 г., что на треть больше показателя прошлого года – 94 000
В докладе уполномоченный по правам человека предлагает органам госвласти субъектов сократить сроки рассмотрения обращений участников спецоперации и членов их семей. Она приводит опыт регионов, в частности Нижегородской области, где их хотят сократить с 30 до 20 дней. Кроме того, Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос о координационном органе для поиска без вести пропавших военнослужащих и оказания помощи членам их семей.
Рассмотрение вопросов участников спецоперации – это личная ответственность каждого чиновника, заявила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Что касается законодательных инициатив, они рассматриваются практически каждую «пленарную неделю» в нижней палате и принимаются, но иногда возникают ситуации, выходящие за их рамки, добавила парламентарий. Гарантии определяются не только федеральным законодательством, но и региональным, некоторые меры нуждаются в «донастройке», продолжила Стенякина.
В качестве примера она привела выплаты в случае гибели участника спецоперации. Сейчас на них имеют право его родители, супруга, несовершеннолетние дети и дети, которые учатся очно в высших учебных заведениях до достижения ими 23 лет. Но есть и такой случай: в семье только отец и дочка, которой 24 года. «Отец заключает контракт, уходит на спецоперацию и погибает. А единственной дочери не положено ничего. Сейчас ведется разработка законопроекта, который мог бы устранить эту несправедливость», – рассказала Стенякина. В работе над ним помогает статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, добавила депутат.
Изменения в законодательстве, касающиеся темы спецоперации, принимаются «точечно» и по мере необходимости, заявил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Законодатель не пошел по пути принятия какого-то единого специального закона, посвященного льготам для участников спецоперации и их родных, что видится достаточно разумным решением в текущих реалиях, считает он.