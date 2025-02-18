Жалоб по теме спецоперации Татьяне Москальковой в 2024 году стало больше

В качестве примера она привела выплаты в случае гибели участника спецоперации. Сейчас на них имеют право его родители, супруга, несовершеннолетние дети и дети, которые учатся очно в высших учебных заведениях до достижения ими 23 лет. Но есть и такой случай: в семье только отец и дочка, которой 24 года. «Отец заключает контракт, уходит на спецоперацию и погибает. А единственной дочери не положено ничего. Сейчас ведется разработка законопроекта, который мог бы устранить эту несправедливость», – рассказала Стенякина. В работе над ним помогает статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, добавила депутат.