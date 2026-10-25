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МККК выразил готовность поддержать реализацию гуманитарных решений по Алешкам

Антон Потоков
ТАСС
ТАСС

Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает контакты с российскими и украинскими властями по вопросам гуманитарной ситуации и потребностей в Алешках Херсонской области. Об этом сообщили «Ведомостям» в МККК.

В МККК приветствуют любые усилия, направленные на улучшение условий жизни и гуманитарного положения людей.

«Мирное население в этом районе сталкивается с серьезными трудностями, поэтому мы приветствуем любые договоренности, которые позволяют доставить людям помощь, а также дают возможность тем, кто хочет уехать, сделать это безопасно и добровольно», – отмечается в сообщении.

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В организации также заявили, что в случае достижения согласия между сторонами готовы оказать поддержку в реализации гуманитарных решений.

23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США Мелании Трамп.

В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о решении российской армии ввести режим тишины в Алешках с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. Генштаб вооруженных сил Украины также подтвердил готовность соблюдать режим тишины.

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