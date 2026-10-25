МККК выразил готовность поддержать реализацию гуманитарных решений по Алешкам

«Мирное население в этом районе сталкивается с серьезными трудностями, поэтому мы приветствуем любые договоренности, которые позволяют доставить людям помощь, а также дают возможность тем, кто хочет уехать, сделать это безопасно и добровольно», – отмечается в сообщении.