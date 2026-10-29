Власти Пхукета предупредили об угрозе наводнения после сильных дождей

15 октября турецкое агентство DHA писало, что в Стамбуле число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, увеличилось до трех, а еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Губернатор города Давут Гюль заявил, что город столкнулся с самыми сильными осадками за 84 года. В отдельных районах выпало более 260 мм осадков.