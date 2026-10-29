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Власти Пхукета предупредили об угрозе наводнения после сильных дождей

Сергей Пахомов
Marie-Lou Favand / Unsplash
Marie-Lou Favand / Unsplash

Муниципалитет города Пхукет объявил красный уровень опасности из-за возможности наводнения после сильных дождей и подъема воды в канале Банг-Яй. Об этом сообщила газета The Nation.

Предупреждение выпустили в 7:40 по местному времени. Жителей и владельцев предприятий, расположенных вдоль канала, призвали перенести имущество в безопасные места, на возвышенности.

Из-за подтоплений возникли проблемы с движением транспорта. Участок дороги в районе Кхок Танот временно закрыли. Еще в двух местах района Чалонг уровень воды затруднил проезд небольших автомобилей. Власти призвали жителей соблюдать осторожность на фоне угрозы дальнейших подтоплений.

15 октября турецкое агентство DHA писало, что в Стамбуле число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, увеличилось до трех, а еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Губернатор города Давут Гюль заявил, что город столкнулся с самыми сильными осадками за 84 года. В отдельных районах выпало более 260 мм осадков.

26 сентября в Бангкоке объявили режим бедствия во всех 50 районах города из-за угрозы сильного наводнения. Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что за двое суток выпало почти 300 мм осадков.

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