В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за наводнения
В Бангкоке объявили режим бедствия во всех 50 районах города, передает AFP. Столице Таиланда грозит сильное наводнение, вызванное непрекращающимися дождями.
До этого губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что за последние двое суток выпало почти 300 мм осадков. «Несмотря на продолжающуюся откачку воды, наводнение затронуло дома и дороги, особенно вблизи каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп», – говорится в сообщении.
В Ассоциации туроператоров России сообщали 26 сентября, что в Бангкоке из-за ливней отменена часть экскурсий. Спад воды ожидают к 28 и 29 сентября.
В конце августа в Непале произошел паводок, который привел к масштабным разрушениям. Оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. По последним данным, погибли 1403 человека.