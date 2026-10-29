Эстония может построить 150 бункеров у границы с Россией

По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках. Для строительства на частной территории власти планируют договариваться с собственниками об аренде, выкупе земли или выплате компенсаций. При этом масштабное приобретение участков вдоль реки Нарвы не предусматривается.