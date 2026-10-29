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Эстония может построить 150 бункеров у границы с Россией

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти Эстонии намерены построить около 150 оборонительных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийской оборонительной линии. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Херем на информационном часе в парламенте, следует из сообщения пресс-службы Рийгикогу.

По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках. Для строительства на частной территории власти планируют договариваться с собственниками об аренде, выкупе земли или выплате компенсаций. При этом масштабное приобретение участков вдоль реки Нарвы не предусматривается.

В январе 2024 г. минобороны Эстонии сообщило о планах построить около 600 бункеров на восточной границе страны. Основную часть сооружений предполагалось разместить в Ида-Вирумаа и на юго-востоке республики. Аналогичные оборонительные зоны договорились создать Латвия и Литва.

5 октября Financial Times сообщила, что Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». Одно из подразделений планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от России. Кроме того, в Нарве строится военная база примерно на 1000 человек.

В тот же день США передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников Skydio X10D для усиления охраны государственной границы. Аппараты оснащены камерами дневного и тепловизионного наблюдения.

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