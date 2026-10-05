США передали Эстонии разведывательные дроны для охраны границы
США передали Эстонии 13 малых разведывательных беспилотников для усиления безопасности государственной границы. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Речь идет о беспилотных авиационных системах Skydio X10D американского производства. Договор о передаче техники в Таллине подписали посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар.
По данным ERR, компактные беспилотники можно быстро запускать для наблюдения за труднодоступными участками границы. Они оснащены камерами дневного и тепловизионного наблюдения, что позволяет вести мониторинг в любое время суток.
5 октября Financial Times сообщала, что Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». По данным издания, элитные подразделения сейчас переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.
Комментируя данную ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России и другие профильные службы отслеживают ситуацию вокруг российских границ, в том числе на направлении Эстонии.
При этом 24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Прибалтики нет.