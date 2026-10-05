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Главная / Политика /

Песков: Минобороны отслеживает ситуацию у границы с Эстонией

Татьяна Мозолевская

Минобороны России и другие профильные службы отслеживают ситуацию вокруг российских границ, в том числе на направлении Эстонии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о сообщениях СМИ, согласно которым Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией под предлогом «активной обороны».

«Здесь не должно быть сомнений, что наше министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ», – сказал Песков.

5 октября Financial Times сообщал, что Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». По данным издания, элитные подразделения сейчас переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.

При этом 24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Прибалтики нет.

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