FT: Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией
Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на эстонских чиновников.
По данным издания, элитные подразделения в настоящее время переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.
В Йыхви ведется строительство объектов для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве возводится военная база, рассчитанная примерно на тысячу человек.
При этом издание отмечает, что руководители эстонских военных и разведывательных ведомств не считают, что Россия стремится к конфликту с НАТО.
24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.
28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак. Министр отметил, что «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС».