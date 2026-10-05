FT: Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией

28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак. Министр отметил, что «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС».