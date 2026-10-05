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FT: Эстония перебрасывает войска ближе к границе с Россией

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на эстонских чиновников.

По данным издания, элитные подразделения в настоящее время переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.

В Йыхви ведется строительство объектов для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве возводится военная база, рассчитанная примерно на тысячу человек.

При этом издание отмечает, что руководители эстонских военных и разведывательных ведомств не считают, что Россия стремится к конфликту с НАТО.

24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.

28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак. Министр отметил, что «иностранные силы ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь внутри ЕС».

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