Ускоренную регистрацию ветпрепаратов хотят сохранить еще на год

Ускоренную регистрацию ветпрепаратов хотят сохранить еще на годСейчас доля отечественных ветеринарных препаратов составляет 69%
Минсельхоз и Россельхознадзор работают над продлением сроков действия ускоренной регистрации лекарственных препаратов ветеринарного применения до конца 2028 г., сообщила директор департамента ветеринарии министерства Татьяна Балагула в ходе Международного ветеринарного форума «Ветэксперт».
Ветеринарные препараты регистрирует Россельхознадзор. После подачи заявления и регистрационного досье служба проводит экспертизу качества препарата и выдает регистрационное удостоверение. Без такого документа производить, ввозить, хранить, продавать или применять лекарственные ветсредства на территории России запрещено.
Ускоренная процедура регистрации предусмотрена для препаратов, произведенных в целях импортозамещения. С марта 2022 г. на нее отводится до 60 рабочих дней, до этого – от 160 рабочих дней. Балагула сообщила, что в рамках такой меры поддержки на рынок было выведено 336 новых отечественных ветеринарных препаратов. В прошлом году срок ее действия уже продлевался до конца 2027 г.
По ее словам, российский рынок ветеринарных лекарственных препаратов демонстрирует стабильный рост производства продукции. Всего ее выпускают 89 предприятий, из которых на долю государственных компаний приходится около 10%. Сейчас в России зарегистрировано 2338 ветеринарных препаратов, из которых 69% – отечественного производства, следует из представленных в ее докладе материалов. Все наиболее востребованные средства иностранного производства имеют российские аналоги.