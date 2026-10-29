Ускоренную регистрацию ветпрепаратов хотят сохранить еще на год

Ускоренная процедура регистрации предусмотрена для препаратов, произведенных в целях импортозамещения. С марта 2022 г. на нее отводится до 60 рабочих дней, до этого – от 160 рабочих дней. Балагула сообщила, что в рамках такой меры поддержки на рынок было выведено 336 новых отечественных ветеринарных препаратов. В прошлом году срок ее действия уже продлевался до конца 2027 г.