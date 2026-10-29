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Главная / Общество /

Кремль выразил надежду на безопасную доставку гумпомощи жителям Алешек

Ксения Наумчик
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Москва рассчитывает, что жители Алешек Херсонской области в ближайшие дни смогут беспрепятственно получить гуманитарную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

Представитель Кремля также выразил надежду, что все желающие жители Алешек смогут покинуть населенный пункт.

29 октября в аэропорт Гомеля прибыл самолет с представителями России, участвующими в гуманитарной операции в Алешках. По данным «БелТА», воздушная гавань стала отправной точкой маршрута участников операции. 

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.

Спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.

Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 и будет действовать до 22:59 1 ноября.

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