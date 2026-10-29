Еврокомиссия исключила возобновление поставок газа по «Северному потоку»
Газопроводы «Северный поток» не возобновят поставки в Европу даже после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге для журналистов.
«У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силе», – заявила Пинью.
По ее словам, ЕК не поддерживает планы России и США по возобновлению проекта. Представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Кайса Итконен добавила, что Евросоюз (ЕС) намерен полностью отказаться от российского газа к концу 2027 г.
27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Россия и Украина заключат мирное соглашение. Он также отметил, что Европа остается уязвимой из-за зависимости от импорта энергоресурсов. По его словам, предстоящая зима может оказаться сложной: нестабильность мировых рынков и нехватка топлива способны привести к росту цен.
6 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что импорт российского газа в страны ЕС сократился с 45 до 12%, а к концу года он уменьшится до 0%. По ее словам, это стало возможным благодаря решениям, которые европейские страны приняли в 2022 г. Фон дер Ляйен посчитала, что теперь ЕС находится в менее уязвимом положении.
5 октября журнал The Economist сообщил, что европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%, что стало рекордно низким показателем для этого времени года. Как отмечает издание, на 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.