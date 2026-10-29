Еврокомиссия исключила возобновление поставок газа по «Северному потоку»

27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Россия и Украина заключат мирное соглашение. Он также отметил, что Европа остается уязвимой из-за зависимости от импорта энергоресурсов. По его словам, предстоящая зима может оказаться сложной: нестабильность мировых рынков и нехватка топлива способны привести к росту цен.