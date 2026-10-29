Журналисты из пула Лаврова получили визы без ограничений на G20 в США
Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече глав МИД стран G20 в Атланте, получили американские визы без ограничений на передвижение. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, условия выдачи документов отличаются от тех, которые действовали во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Тогда российским журналистам выдавали визы с ограничением на перемещение в радиусе 25 миль (около 40 км) от центра Нью-Йорка, где находится штаб-квартира организации.
Совет министров иностранных дел стран «Группы двадцати» пройдет в Атланте 30–31 октября. Встреча служит ключевым этапом подготовки к ежегодному итоговому саммиту глав государств G20.
11 августа посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что Россия готовится к участию на высоком уровне во встрече министров иностранных дел G20. Дипломат подчеркнул, что Россия активно участвует в выработке коллективных решений в формате G20 и настаивает на согласовании договоренностей на основе баланса интересов и консенсуса.