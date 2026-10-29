Журналисты из пула Лаврова получили визы без ограничений на G20 в США

По данным агентства, условия выдачи документов отличаются от тех, которые действовали во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Тогда российским журналистам выдавали визы с ограничением на перемещение в радиусе 25 миль (около 40 км) от центра Нью-Йорка, где находится штаб-квартира организации.