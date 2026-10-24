В МВД рассказали о новой схеме мошенников с быстрым оформлением загранпаспорта

В МВД России предупредили о мошенниках, которые обещают сделать биометрический загранпаспорт за несколько дней, передает «РИА Новости». Как подчеркнули в ведомстве, выполнить такую процедуру быстро невозможно. Там также напомнили, что ускоренное оформление загранпаспорта допускается только для документов старого образца сроком на пять лет и лишь в двух ситуациях: при необходимости срочного лечения за границей. Еще одним основанием может стать тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. В ведомстве призвали проявлять осторожность и не пользоваться услугами частных организаций, которые за деньги предлагают сомнительные услуги.