В МВД рассказали о новой схеме мошенников с быстрым оформлением загранпаспорта
В МВД России предупредили о мошенниках, которые обещают сделать биометрический загранпаспорт за несколько дней, передает «РИА Новости». Как подчеркнули в ведомстве, выполнить такую процедуру быстро невозможно. Там также напомнили, что ускоренное оформление загранпаспорта допускается только для документов старого образца сроком на пять лет и лишь в двух ситуациях: при необходимости срочного лечения за границей. Еще одним основанием может стать тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. В ведомстве призвали проявлять осторожность и не пользоваться услугами частных организаций, которые за деньги предлагают сомнительные услуги.
21 октября в МВД предупредили о рисках предоплаты при покупках в интернете. Перевод всей суммы или только ее части интернет-продавцу не гарантирует получения товара или возврата денег. Особую осторожность правоохранители рекомендуют проявлять, если продавец требует перевести деньги на личную банковскую карту, воспользоваться анонимной платежной системой или электронными деньгами.
12 октября правоохранители рассказали еще об одной схеме обмана. Они предупредили: если незнакомый человек просит вернуть деньги, это может оказаться частью мошеннического сценария и способом втянуть человека в отмывание средств. Если такие деньги поступили на счет, следует обратиться в банк.