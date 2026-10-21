В МВД предупредили о рисках предоплаты при покупках в интернете

16 октября начальник профильного отдела ГСУ ГУ МВД России по Москве Эдуард Киреев заявил, что за девять месяцев 2026 г. ущерб от дистанционных хищений в Москве составил 33 млрд руб. Возмещено 11 млрд руб., в том числе путем наложения ареста на имущество в размере 8 млрд руб. По его словам, доля дистанционных хищений среди преступлений в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г. Раскрываемость таких преступлений за тот же период выросла с 10 до 30%. В МВД связывают эти изменения с взаимодействием полиции с банками и операторами связи.