В МВД предупредили о рисках предоплаты при покупках в интернете
Перевод полной или частичной предоплаты интернет-продавцу не гарантирует получения товара или возврата денег. Об этом сообщили в МВД России, передает «РИА Новости».
Особую осторожность правоохранители рекомендуют проявлять, если продавец требует перевести деньги на личную банковскую карту, воспользоваться анонимной платежной системой или электронными деньгами. Цена значительно ниже предложений других магазинов может быть сигналом для проверки достоверности продавца.
О возможном обмане также могут свидетельствовать ограничения способов доставки, отсутствие возможности самостоятельно забрать покупку или получить ее через курьера. В МВД сообщили, что стоит обратить внимание и на ошибки в описании товара, противоречивые характеристики и несоответствия в опубликованных сведениях.
МВД советует также учитывать поведение продавца. Излишняя настойчивость, попытки ускорить оплату и отказ предоставить полные контактные данные могут указывать на повышенный риск мошенничества.
При этом даже фотография паспорта, которую продавец присылает в подтверждение своей личности, не гарантирует безопасность сделки: документ может принадлежать другому человеку или использоваться без ведома владельца.
12 октября в МВД сообщили, что сообщения с просьбой вернуть деньги от незнакомца могут быть частью мошеннической схемы. Такая схема может быть способом вовлечения в отмывание средств. После поступления таких денег необходимо обратиться в банк. Кредитная организация может провести обратный перевод на реквизиты, с которых были направлены средства. Тратить поступившие средства нельзя – это регулируется законом о неосновательном обогащении.
16 октября начальник профильного отдела ГСУ ГУ МВД России по Москве Эдуард Киреев заявил, что за девять месяцев 2026 г. ущерб от дистанционных хищений в Москве составил 33 млрд руб. Возмещено 11 млрд руб., в том числе путем наложения ареста на имущество в размере 8 млрд руб. По его словам, доля дистанционных хищений среди преступлений в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г. Раскрываемость таких преступлений за тот же период выросла с 10 до 30%. В МВД связывают эти изменения с взаимодействием полиции с банками и операторами связи.