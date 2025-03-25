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Карасин сообщил об обсуждении «многих проблем» с США в Эр-Рияде

Ведомости

На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной непростой, но «весьма полезной». Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, участник делегации РФ Григорий Карасин в беседе с ТАСС.

«Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин.

Про его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств, добавил сенатор.

«РИА Новости» писали со ссылкой на источник сообщают, что у делегации России хороший настрой после переговоров с представителями США в Саудовской Аравии. Наряду с этим CBS News также сообщила об оптимизме с американской стороны. По данным телерадиокомпании, совместное заявление двух держав будет опубликовано в 11:00 мск 25 марта.

Переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта продолжались в закрытом формате более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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