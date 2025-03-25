Карасин сообщил об обсуждении «многих проблем» с США в Эр-Рияде
На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде обсуждалось много проблем, беседа была насыщенной непростой, но «весьма полезной». Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, участник делегации РФ Григорий Карасин в беседе с ТАСС.
«Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин.
Про его словам, осталось впечатление конструктивного диалога, «который нужен и необходим», и США также заинтересованы в этом. Российско-американские переговоры продолжатся с участием международного сообщества, в том числе ООН и отдельных государств, добавил сенатор.
«РИА Новости» писали со ссылкой на источник сообщают, что у делегации России хороший настрой после переговоров с представителями США в Саудовской Аравии. Наряду с этим CBS News также сообщила об оптимизме с американской стороны. По данным телерадиокомпании, совместное заявление двух держав будет опубликовано в 11:00 мск 25 марта.
Переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта продолжались в закрытом формате более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.