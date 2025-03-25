В США оптимистичны насчет итогов переговоров с Россией в Эр-Рияде

В США оптимистичны насчет итогов переговоров с Россией в Эр-РиядеСовместное заявление сторон может быть опубликовано в 11:00 мск
Доклады, переданные администрации президента США Дональда Трампа от американской технической группы в Эр-Рияде насчет переговоров с делегацией России, «выглядели оптимистично», сообщает CBS News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По словам собеседников телерадиокомпании, стороны опубликуют совместное заявление в 11:00 мск 25 марта. Один из источников сообщил, что украинские официальные лица были проинформированы.
Reuters отмечает, что переговоры между РФ и США, которые, среди прочего, были посвящены попыткам достичь соглашения о прекращении огня на Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в стремлении Трампа способствовать завершению конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что стороны могут также обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам.
24 марта Трамп упомянул о темах, которые обсуждались в Эр-Рияде. «Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о демаркационных линиях, говорим о власти, о владении электростанциями», – сказал он. Американский лидер также выразил общее удовлетворение ходом переговоров и похвалил президента России Владимира Путина за его участие.
Источник Reuters в Белом доме рассказал агентству о прогрессе на переговорах в Эр-Рияде. По его словам, «положительное заявление» ожидается «в ближайшем будущем». Песков сообщал, что Путин будет незамедлительно проинформирован об итогах переговоров российской и американской делегаций.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что делегация России имеет хороший настрой после переговоров с представителями США в Саудовской Аравии.
Встреча делегаций двух держав длилась более 12 часов с тремя перерывами 24 марта в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, которые, как пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что от российско-американских переговоров в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.