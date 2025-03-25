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В США оптимистичны насчет итогов переговоров с Россией в Эр-Рияде

Совместное заявление сторон может быть опубликовано в 11:00 мск
Инна Шульгина
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Доклады, переданные администрации президента США Дональда Трампа от американской технической группы в Эр-Рияде насчет переговоров с делегацией России, «выглядели оптимистично», сообщает CBS News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников телерадиокомпании, стороны опубликуют совместное заявление в 11:00 мск 25 марта. Один из источников сообщил, что украинские официальные лица были проинформированы.

Reuters отмечает, что переговоры между РФ и США, которые, среди прочего, были посвящены попыткам достичь соглашения о прекращении огня на Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в стремлении Трампа способствовать завершению конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что на повестке дня в Эр-Рияде стоит вопрос черноморской инициативы. По его словам, в первую очередь речь идет о безопасности судоходства. Bloomberg писал, что стороны могут также обсудить технические детали реализации 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам.

24 марта Трамп упомянул о темах, которые обсуждались в Эр-Рияде. «Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о демаркационных линиях, говорим о власти, о владении электростанциями», – сказал он. Американский лидер также выразил общее удовлетворение ходом переговоров и похвалил президента России Владимира Путина за его участие.

Источник Reuters в Белом доме рассказал агентству о прогрессе на переговорах в Эр-Рияде. По его словам, «положительное заявление» ожидается «в ближайшем будущем». Песков сообщал, что Путин будет незамедлительно проинформирован об итогах переговоров российской и американской делегаций.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщают, что делегация России имеет хороший настрой после переговоров с представителями США в Саудовской Аравии.

Встреча делегаций двух держав длилась более 12 часов с тремя перерывами 24 марта в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, которые, как пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, являются опытными дипломатами, хорошо разбирающимися в международной повестке. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что от российско-американских переговоров в Эр-Рияде нужно не столько ожидать прорывов, сколько осознавать, что работа там ведется по множеству направлений.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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