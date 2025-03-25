«РИА Новости»: настрой делегации РФ после встречи в Эр-Рияде был хорошим

Встреча делегаций России и США начались в 10:00 мск 24 марта и длилась более 12 часов с тремя перерывами. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.