«РИА Новости»: настрой делегации РФ после встречи в Эр-Рияде был хорошим
У делегации России был хороший настрой после переговоров с представителями США в Эр-Рияде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Хорошее», – процитировало агентство собеседника.
Встреча делегаций России и США начались в 10:00 мск 24 марта и длилась более 12 часов с тремя перерывами. Формат переговоров был закрытым. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
По данным агентства, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.