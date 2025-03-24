В российском МИДе подтвердили окончание переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде завершились, подтвердили в Telegram-канале российского МИДа.
Сообщение об этом сопровождается видеозаписью того, как российская экспертная группа покидает гостиницу The Ritz-Carlton, где проходили переговоры.
Переговоры между делегациями РФ и США начались в 10:00 мск 24 марта и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Встреча проходила в закрытом формате.
В ходе экспертных консультаций российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом встречи, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.