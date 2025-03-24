Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США будет опубликовано 25 марта

Российскую сторону на переговорах представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.