Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США будет опубликовано 25 марта
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом переговоров.
Сообщается также, что переговоры между российской и американской экспертными группами завершились. Они начались в 10:00 мск 24 марта и продлились более 12 часов.
Ранее источник в российской делегации сообщил ТАСС, что переговоры России и США завершатся после того, как стороны согласуют текст совместного заявления.
Российскую сторону на переговорах представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Известно, что встреча проходила в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где идут переговоры.