Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часовМосква и Вашингтон обсудили безопасность судоходства и другие вопросы, заявление опубликуют 25 марта
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта завершились очередные консультации российской и американской делегаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 марта рассказал, что основной их темой был вопрос, связанный с «черноморской инициативой», – обеспечения безопасности перевозок по морю. «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента [Дональда] Трампа. И президент [Владимир] Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на российских экспертов, Москва также заинтересована, например, в импорте запасных частей для пассажирских самолетов Boeing американского производства и восстановлении прямых авиарейсов между странами. Взамен Россия могла бы разрешить американским авиакомпаниям полеты над Сибирью, запрещенные в 2022 г., и исключить США из списка недружественных государств, что облегчило бы американским компаниям возвращение на российский рынок. Вечером 24 марта, когда шли переговоры, Трамп заявил, что обсуждаются территориальные вопросы, включая возможные линии разграничения, а также перспективы США получить контроль над украинскими АЭС. В то же самое время представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что не стоит ожидать «каких-то прорывов» от встречи в Эр-Рияде.
Важно отметить состав американской делегации на переговорах с РФ, считает директор ИМИ МГИМО Максим Сучков. Американист подчеркнул, что хоть специалистами по России и Украине их назвать нельзя, но весом внутри администрации они обладают достаточным. Иначе говоря, допуск к президенту у них есть, мандат на договоренности – тоже. Такими людьми помимо Стивена Уиткоффа являются директор департамента внешнеполитического планирования госдепа Майкл Энтон и старший директор по России в совете по нацбезопасности Эндрю Пик. От России на переговоры отправились председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Переговоры состоялись через день после аналогичных переговоров между командой США – по данным СNN, в нее входили представители госдепа, совета по нацбезопасности при президенте и окружения спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога – и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Но, как сообщила в тот же день NYT, сославшись на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Лещенко, украинская и американская делегации запланировали провести дополнительную встречу, уже после российско-американских переговоров 24 марта.
В ходе второго официального телефонного разговора 18 марта, продлившегося более двух часов, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести переговоры о реализации перемирия и безопасности судоходства в Черном море, а также создать российскую и американскую экспертные группы для дальнейшей работы над урегулированием украинского конфликта. Они также согласовали отказ обеих сторон (России и Украины) от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Несмотря на нарушение Киевом этой договоренности, Москва продолжает ей следовать.
Незадолго до этого, 11 марта, украинская и американская делегации объявили о готовности к 30-дневному прекращению огня в случае поддержки идеи Россией. А уже 13 марта, в ходе пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин подчеркнул, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру.
«Мы за, но есть нюансы», – подчеркнул глава государства. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним, говорил Путин.
Основная сложность для нынешних российско-американских переговоров – разный подход к изложению позиций, говорит эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Если российская сторона придерживается классического стиля выстраивания переговорной позиции, то у США в лице Трампа более хаотичный стиль. Но, по мнению Кортунова, есть три направления, на которых с этими вводными возможен прогресс. Первое – дипломатическая коммуникация. Второе – санкционная политика. Третье – региональное сотрудничество, к примеру в Арктике.
Одновременно с этим Кортунов предупреждает о рисках, связанных с тем, как лично Трамп видит суть российско-американских переговоров. Он подчеркнул, что все предложения по двусторонним отношениям Трамп использует для достижения сделки по Украине, в то время как Россия считает важным налаживание диалога для устранений первопричин конфликта. «Это асимметрия интересов. Трамп хочет медийного освещения его переговорных способностей. И если он посчитает, что прогресса на украинском направлении нет, то спихнет это на Европу, а сам займется ближневосточным кризисом и чем-то, что кажется ему более перспективным с точки зрения масштабности», – сказал Кортунов.