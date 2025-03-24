Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

Одновременно с этим Кортунов предупреждает о рисках, связанных с тем, как лично Трамп видит суть российско-американских переговоров. Он подчеркнул, что все предложения по двусторонним отношениям Трамп использует для достижения сделки по Украине, в то время как Россия считает важным налаживание диалога для устранений первопричин конфликта. «Это асимметрия интересов. Трамп хочет медийного освещения его переговорных способностей. И если он посчитает, что прогресса на украинском направлении нет, то спихнет это на Европу, а сам займется ближневосточным кризисом и чем-то, что кажется ему более перспективным с точки зрения масштабности», – сказал Кортунов.