Карасин: переговоры РФ и США в Эр-Рияде «проходят творчески»
Консультации российских и американских экспертов в саудовском Эр-Рияде проходят творчески и находятся в самом разгаре. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем. Об этом заявил «Интерфаксу» член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Карасин сказал, что удается «поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга», но добавил, что не каждые переговоры обязательно заканчиваются масштабными документами и договоренностями.
Помимо Карасина в переговорах участвует советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Как заявлялось, представители МИДа не присутствуют.
Встреча делегатов проходит в закрытом формате. Ожидается, что переговоры коснутся технических деталей 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также расширения договоренностей в Черном море.