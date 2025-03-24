Карасин: переговоры РФ и США в Эр-Рияде «проходят творчески»

Консультации российских и американских экспертов в саудовском Эр-Рияде проходят творчески и находятся в самом разгаре. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем. Об этом заявил «Интерфаксу» член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.