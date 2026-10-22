Лут заявила о планах довести долю российского вина на полках до 80%

Для достижения поставленной цели, продолжила Лут, также необходимо нарастить площади виноградников на 20 000–25 000 га. По ее словам, из необходимых дополнительных площадей около 15 000 га приходится на Дагестан. Минсельхоз совместно с отраслевыми организациями провел работу по поиску и идентификации земель, пригодных для выращивания винограда. Для этого, в частности, использовались инструменты дистанционного зондирования Земли.