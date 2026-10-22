Лут заявила о планах довести долю российского вина на полках до 80%
Доля российского вина на полках магазинов страны должна достигнуть 80% в перспективе 7–10 лет. Такой срок предполагается при сохранении нынешних темпов закладки виноградников, следует из презентации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на стратегической сессии V Российского винодельческого форума в Геленджике.
Как накануне сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сейчас доля отечественной продукции в потреблении тихих вин в России достигла 60%, а игристых – превышает 70%.
По словам Лут, для увеличения доли российского вина до 80% «нужно 13–17 млн дал прирасти по объему производства вина». «Для этого нужно 200 000–250 000 т винограда», – заявила глава Минсельхоза.
Днём ранее Патрушев озвучил отраслевые прогнозы на конец 2026 г.: объем производства вина может составить порядка 64 млн дал, урожай винограда – около 950 000 т.
Для достижения поставленной цели, продолжила Лут, также необходимо нарастить площади виноградников на 20 000–25 000 га. По ее словам, из необходимых дополнительных площадей около 15 000 га приходится на Дагестан. Минсельхоз совместно с отраслевыми организациями провел работу по поиску и идентификации земель, пригодных для выращивания винограда. Для этого, в частности, использовались инструменты дистанционного зондирования Земли.
На конец 2026 г., по словам Патрушева, общая площадь виноградников в России должна достигнуть 116 000 га – максимального показателя за последние 20 лет.