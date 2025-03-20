Захарова: на встрече с США 24 марта не будет представителей МИД России

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 марта сообщил, что переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта. Он рассказал, что стороны обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.