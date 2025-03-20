Захарова: на встрече с США 24 марта не будет представителей МИД России
Представителей МИД России не будет на встрече с американской делегацией 24 марта в Саудовской Аравии, сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 марта сообщил, что переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта. Он рассказал, что стороны обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Ушаков позже сообщил, что Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.
18 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили меры по урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал предложение американского президента.