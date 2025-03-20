Ушаков назвал глав российской делегации на переговорах с США по Украине
На переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – отметил Ушаков.
Он добавил, что команда переговорщиков с Россией по Украине от американской стороны также сформирована, но имена ее членов должны огласить американцы, передает ТАСС. Помощник российского президента выразил надежду, что переговоры будут продуктивными. Во время встречи представители двух стран обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.
18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта на Украине. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал предложение американского президента.