Ушаков назвал глав российской делегации на переговорах с США по Украине

Он добавил, что команда переговорщиков с Россией по Украине от американской стороны также сформирована, но имена ее членов должны огласить американцы, передает ТАСС. Помощник российского президента выразил надежду, что переговоры будут продуктивными. Во время встречи представители двух стран обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.