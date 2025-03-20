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Ушаков назвал глав российской делегации на переговорах с США по Украине

Ведомости

На переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – отметил Ушаков.

Он добавил, что команда переговорщиков с Россией по Украине от американской стороны также сформирована, но имена ее членов должны огласить американцы, передает ТАСС. Помощник российского президента выразил надежду, что переговоры будут продуктивными. Во время встречи представители двух стран обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта на Украине. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал предложение американского президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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